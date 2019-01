Red Dead Online: Gun-Rush-Verbesserungen und Bonus-Gold - 4Players.de

Rockstar Games arbeitet weiter an der Verbesserung von Red Dead Online Beta und hat verschiedene Probleme mit dem Matchmaking bei Gun Rush (Battle Royale) identifiziert.Einige Lobby-Probleme wollen die Entwickler bereits behoben haben, heißt es. Weitere Verbesserungen sollen folgen. Als Dankeschön für "die anhaltende Unterstützung und das Feedback" erhält jeder, der dieses Wochenende (ab dem 25. bis zum 27. Januar) die Red Dead Online Beta spielt, fünf Goldbarren."Im Nachgang der Veröffentlichung des neuen Gun-Rush-Modus haben wir verschiedene Probleme mit dem Matchmaking identifiziert, an deren Behebung wir fortlaufend arbeiten. Wir haben seitdem kleinere Verbesserungen für vollere Lobbys vorgenommen und werden in kommenden Updates weitere Aspekte verbessern. Gun Rush macht am meisten Spaß mit so vielen Gegnern wie möglich. Wenn ihr also in der vergangenen Woche Probleme mit kleinen Lobbys hattet, möchten wir euch dringend ans Herz legen, dieses Wochenende noch mal eine Runde zu spielen. Wir sehen schon jetzt deutlich vollere Matches sowohl auf PS4 als auch auf Xbox One. Für alle, die es noch nicht ausprobiert haben: Gun Rush ist ein Battle Royale ähnlicher Kampf um Leben und Tod mit allen Mitteln in guter Western-Tradition für bis zu 32 Spieler. Ihr könnt ihn entweder in Teams oder jeder gegen jeden spielen. Die Spieler bekämpfen sich in einem immer kleiner werdenden Kampfgebiet, in dem Pferde zur schnelleren Fortbewegung genutzt werden können - mit entsprechendem Risiko. Liefert euch Scharmützel um Waffen, von Mauser-Pistolen über Repetierflinten bis hin zu Brandsätzen und Dynamit-Pfeilen - und um wertvolle, schwer zu bekommende Rüstung, wie der Kopfschüssen trotzenden Rüstung von Ned Kelly, die euch dabei hilft, den Kampf bis zum Ende durchzustehen", schreibt Rockstar Games "Unsere Teams arbeiten derzeit auf der Grundlage des Spieler-Feedbacks an einer ganzen Reihe von Verbesserungen, Änderungen und Problemlösungen im Spiel, wie den allgemeinen Verbesserungen aus unserem aktuellsten Status-Update: Entfernungsabhängige Spielermarkierungen, Änderungen beim Verhandeln mit verbesserten Fehden, Verbesserungen bei Gesetzeshütern und Kopfgeld, um Griefing zu vermeiden und gleichzeitig eine neue Dynamik zwischen Kopfgeldjägern und kriminellen Räubern in den Free Roam zu bringen. Darüber hinaus erwarten euch tägliche Herausforderungen mit Geldbelohnungen und mehr. Wir planen, diese und weitere Verbesserungen durch ein Titel-Update bereitzustellen, das in den kommenden Monaten veröffentlicht werden soll. Weitere Informationen dazu folgen, sobald der Termin näher rückt."Letztes aktuelles Video: Charaktererstellung Einstieg