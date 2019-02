Red Dead Online: Weitere Einzelheiten zum nächsten Update für die Beta - 4Players.de

Die Beta von Red Dead Online wird am 26. Februar mit neuen Free-Roam-Events, weiteren Showdown-Modi und neuen Rennen erweitert. Das Update bringt außerdem die erste Ladung neuer Waffen, Kleidung und Emotes für den Charakter sowie eine Reihe von Verbesserungen und Balance-Anpassungen ( wir berichteten ).Rockstar Games zählt folgende neue Inhalte auf: "Neuerungen beinhalten das Free Roam Event Narrengold, in dem Spieler um die Kontrolle einer gleichermaßen protzigen als auch schützenden goldenen Rüstung kämpfen. Schaltet den Träger der Rüstung aus, verdient Punkte und beansprucht die Rüstung für euch selbst, dann dreht den Spieß um und verdient Punkte mit Kills, während ihr die Rüstung tragt."Kompetitive Herausforderungen erhalten einen neuen Fang mit Angel-Herausforderungen. Angel-Herausforderungen werden nach Typ unterschieden. Nehmt an der Herausforderung teil und ihr erhaltet alle nötige Ausrüstung wie Angelrute und Köder, je nach Art der Herausforderung, z.B. Grillen bei einer Fluss-Herausforderung, Flusskrebse für das Sumpfgebiet oder Würmer bei Seen. Dann begebt euch zu einem geeigneten Gewässer, um teilzunehmen - ihr seid während der Herausforderung außerdem sicher vor Störungen durch schießwütige Gesetzlose. Fangt das höchste Gesamtgewicht an Fischen, um zu gewinnen.""Außerdem befinden sich drei neue Showdown-Modi auf dem Weg, in denen Spieler und Teams gegeneinander antreten, um Taschen aufzunehmen und abzuliefern, einander Beute zu klauen und zu überleben. Bleibt dran für mehr Details zu Up in Smoke, Spoils of War und Plunder. Für Rennen gibt es ebenfalls eine neue Variante mit Zielrennen, in denen Spieler vom Pferd aus Zielscheiben abschießen, um Kontrollpunkte zu passieren, während sie auf der Strecke zum Ziel reiten."Neue Waffen: "B.D. & Co. bringen den hochwertigen Evans-Repeater, ein Gewehr mit besonders hoher Kapazität, auf den Markt. Die seltene Schrotflinte ist D.D. Packenbushs neueste Variation der mächtigen doppelläufigen Langwaffe, mit einem stilvollen, blassen Messing-Finish und künstlerisch verziertem Schaft. Beide Waffen werden im Wheeler-&-Rawson-Katalog und beim lokalen Waffenschmied erhältlich sein."Neue Kleidung und Emotes: "Eine große Auswahl neuer Kleidung, um euren Charakter weiter zu personalisieren - von dem mit Schlangenmustern verzierten Texas-Klapperschlangen-Hut zur Rutledge-Weste aus getrimmten Fell - ist ebenfalls auf dem Weg mit neuen Outfits, Jacken, Stiefeln, Mänteln, Handschuhen, Hüten, Westen und mehr. Zusätzlich zu all der Kleidung, die auf euren Wunsch zum Kauf verfügbar sein wird, solltet ihr in den Läden und im Katalog die Augen offen halten nach besonderen einzigartigen Gegenständen, die für kurze Zeit verfügbar sein werden. Eine Auswahl neuer Emotes ist ebenfalls unterwegs – mit allem von Grüßen über Reaktionen bis hin zu Verspottungen."Early-Access-Inhalte für PS4: "Zusätzlich zu den neuen Zielrennen werden PS4-Spieler frühzeitigen Zugang zu offenen Zielrennen erhalten, in denen ihr in einem offenen Gebiet gegeneinander antretet, um vom Pferd aus möglichst viele Ziele abzuschießen. PS4-Spieler erhalten außerdem frühzeitigen Zugang zum Kieferknochenmesser, einer einzigartigen Nahkampfwaffe mit einem Griff, der künstlerisch aus den Überresten des Kiefers eines erlegten Tieres geschnitzt wurde, sowie zu einer Auswahl neuer Kleidung und 3 neuen Emotes."Letztes aktuelles Video: Charaktererstellung Einstieg