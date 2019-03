Red Dead Online: Neuer Showdown-Modus für die Beta: Spoils of War - 4Players.de

Tasmane-Outfit (nur für Männer)

Donau-Outfit (nur für Frauen)

Schnürhose

Hochgeschürzter Rock (nur für Frauen)

Winter-Flintenmantel

Gardenienhut

Gedrungener Ofenrohrzylinder



Ein neuer Showdown-Modus hält diese Woche Einzug in die Red Dead Online Beta, und zwar Spoils of War. Spoils of War ist ein kompetitiver Multiplayermodus, in dem zwei bis 16 Spieler in zwei bis vier Teams einerseits den Vorrat in ihrem Versteck verteidigen und andererseits den Vorrat der anderen Teams plündern müssen. Die Entwickler erklären "Spoils of WarWährend wir die Red Dead Online Beta weiterhin anreichern und entwickeln, erweitern und verbessern wir auch die Showdown-Serien. Diese Spieler-gegen-Spieler-Modi sind dramatische, kompetitive und enge Matches, die sich sowohl für schnelle Gameplay-Sessions mit strukturiertem Ablauf als auch als großartige Möglichkeit fürs Abschließen der täglichen Herausforderungen eignen. Diese Woche fügen wir Spoils of War hinzu – ein Multiplayermodus, in dem ihr das Versteck des Gegners angreift und euer eigenes verteidigt. Ihr könnt den neuen Modus über die „Präsentierte Serie“-Kachel im Startmenü der Red Dead Online Beta, über die Option „Schnell beitreten“ im Spielermenü oder über den Wegweiser „Präsentierte Serie“ auf der Karte starten.In Spoils of War verteidigen 2-16 Spieler in Teams ihren Vorrat und plündern den der anderen. Jedes Team muss Beute aus dem Versteck der Gegner stehlen und zum eigenen bringen, während die eigene Beute verteidigt wird. Das Team, das am Ende des Matches am meisten geklaut hat, gewinnt. Ihr könnt diesen neuen Showdown-Modus an verschiedensten Orten der Spielwelt spielen, unter anderem in Fort Mercer und in Valentine.BoniAls Belohnung erhaltet ihr diese Woche 20 % mehr EP in allen Showdown-Modi. Für einen Sieg in einer Partie Spoils of War erhaltet ihr einen extra Bonus von 8 Dynamitpfeilen, die ihr euch bei einer Postmeisterei oder bei der Truhe im Lager abholen könnt.Seltene KleidungIm Bestreben, immer die neuesten und besten Waren im ganzen Grenzland anzubieten, wird der Katalog von Wheeler, Rawson & Co regelmäßig mit den neuesten Gütern ausgestattet. Wenn ihr den Katalog durchblättert, wird Woche für Woche ausgewählte Kleidung aus eintreffenden Warenlieferungen mit 'Bald erhältlich' markiert sein. Sobald diese verfügbar sind, werden jene Waren als 'Begrenzte Anzahl' gekennzeichnet. Sollten Waren als 'Ausverkauft' gekennzeichnet sein, schaut später wieder vorbei, denn diese Waren werden sicherlich bald wieder erhältlich sein.Ab heute könnt ihr bei Verkäufern in den ersten neuen Lieferungen nach seltener Kleidung stöbern, die nur für eine begrenzte Zeit verfügbar sein werden.Haltet diese Woche nach ein paar neuen Outfits sowie anderen Kleidungsstücken und Accessoires Ausschau:Wir werden weiterhin an der Beta arbeiten und dazu gehört auch die Verbesserung der Funktionalität und der Gliederung des Katalogs, aber auch das Hinzufügen neuer Gegenstände von einzigartigem Flair, die regelmäßig in den Läden erhältlich sein werden."Letztes aktuelles Video: Beta Update