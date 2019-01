The LEGO Movie 2 Videogame: Erster Trailer und Termine - 4Players.de

Warner Bros. Interactive Entertainment hat den Mini-Trailer zu The LEGO Movie 2 Videogame veröffentlicht und den Releasetermin konkretisiert. Das Spiel mit über 100 Figuren (u. a. Emmet, Lucy, Batman, EisenBart, Benny, General Mischmasch) wird am 28. Februar 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Die Switch-Version wird am 28. März 2019 veröffentlicht. Der Kinofilm (The LEGO Movie 2) wird am 7. Februar 2019 starten.Basierend auf den Ereignissen in The LEGO Movie 2 haben außerirdische Invasoren Steinstadt zerstört. Jetzt müssen Emmet, Lucy und viele weitere Heldencharaktere ihre Welt zurücklassen und ihre Freunde aus den Klauen der Einwohner des "Systar Systems" befreien.Letztes aktuelles Video: Trailer