The LEGO Movie 2 Videogame: Trailer zum anstehenden Verkaufsstart - 4Players.de

Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games und The LEGO Group wollen mit dem folgenden Trailer auf die Veröffentlichung von The LEGO Movie 2 Videogame am 28. Februar 2019 für PC, PlayStation 4, Switch (digital) und Xbox One einstimmen (Preis: 39,99 Euro). Die physische Version für Switch erscheint am 14. März 2019.The LEGO Movie 2 Videogame orientiert sich an den Geschehnissen aus dem Film 'The LEGO Movie 2'. Die Geschichte beginnt in der verwüsteten Ödnis von Apokalypstadt, ehemals bekannt als Steinstadt, welche außerirdische Invasoren zerstört haben. Emmet, Lucy und ihre Kameraden müssen ihre Welt zurücklassen, um ihre Freunde aus den Klauen der merkwürdigen Bewohner des weit entfernten "Systar Systems" zu befreien."The LEGO Movie 2 Videogame bietet aufregende neue Schauplätze und Action aus der Fortsetzung und dem originalen Blockbuster 'The LEGO Movie' aus dem Jahre 2014. Die Kinder können als Emmet, Lucy oder andere beliebte Charaktere spielen", sagt Arthur Parsons, Head of Design, TT Games Studios. "Familie und Freunde können gemeinsam auf die Reise gehen, Abenteuer bestehen und versteckte Relikte entdecken, um so in fantastischen LEGO Welten ihre Sammlungen zu vervollständigen, die eine riesige Auswahl an Fahrzeugen und Kreaturen bieten.""Fantasie und Kreativität sind die Ecksteine des Spielens mit LEGO und The LEGO Movie 2 Videogame bietet genau das", erläutert Sean William McEvoy, VP Digital Games & Apps, The LEGO Group. "Bau-Missionen geben den Spielern Gestaltungsfreiheit und fordern ihre Kreativität, da sie jederzeit und überall Gegenstände für das Lösen von Rätseln bauen können."Im Frühjahr sollen kostenlose Download-Inhalte mit neuen Schauplätzen, Charakteren und Herausforderungen folgen.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer