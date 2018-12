Assassin's Creed Odyssey: Das Vermächtnis der ersten Klinge: Erste Episode "Gejagt" veröffentlicht - 4Players.de

"Story Arc 1 - Das Vermächtnis der ersten Klinge: Dieses episodische Abenteuer wird Spielern den ersten Helden vorstellen, der die ikonische versteckte Klinge benutzte und so den Lauf der Geschichte veränderte. Die Spieler erfahren mehr über die Geschichte der Assassinen und warum sie sich dafür entschieden haben, aus den Schatten zu kämpfen. Ab Dezember 2018 werden die Episoden im Abstand von etwa sechs Wochen veröffentlicht.

Story Arc 2 - Das Schicksal von Atlantis: Im zweiten Story Arc werden die Spieler göttlichen Kreaturen begegnen und die Geheimnisse der legendären versunkenen Stadt entdecken. In einer überraschenden Saga voller kniffliger Wendungen werden die Spieler der griechischen Mythologie und der Ersten Zivilisation noch näher kommen. Im Frühjahr 2019 werden die Episoden im Abstand von etwa sechs Wochen veröffentlicht.

Assassin's Creed 3 Remastered: Als Meister-Assassine Connor stürzen sich die Spieler in die amerikanische Revolution des 18. Jahrhunderts. Während die blutige Konfrontation immer näher rückt, wird der eigene Clan von einer mächtigen Gruppe bedroht, die versucht, die Amerikanische Revolution zu zerschlagen und die dreizehn Kolonien zu kontrollieren. Schockiert von der Verwüstung des Heimatdorfes begibt sich der Spieler für die Freiheit auf eine jahrzehntelange Suche." Weitere Details findet ihr hier.

Gejagt, die erste Episode aus dem "Post-Launch-Handlungsstrang" Assassin's Creed Odyssey: Das Vermächtnis der ersten Klinge, ist für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht worden.In der ersten Episode müssen die Spieler herausfinden, ob Darius, welcher als erster die verborgene Klinge der Assassinen führte, ein Freund oder ein Feind ist. Mit dem Orden der Ältesten (geheime persische Organisation) wird eine neue Bedrohung eingeführt. Dabei begegnen die Spieler neuen Charakteren, führen Seekämpfe, bekämpfen weitere Feinde und erfahren zusätzliche Story-Einzelheiten. Nach "Gejagt" vervollständigen die beiden Episoden, "Schattenerbe" und "Blutlinie", den ersten Handlungsstrang Anfang 2019. Das Vermächtnis der ersten Klinge ist im Season Pass von Assassin's Creed Odyssey enthalten."Jede der drei Episode von Das Vermächtnis der ersten Klinge birgt eine neue Fähigkeit, die mit jedem Ast des Fähigkeiten-Baums, Jäger, Krieger und Attentäter, verbunden ist. In Gejagt entdecken die Spieler die Fähigkeit Death Veil und können die Körper von ermordeten Feinden augenblicklich verschwinden lassen. Die perfekte Fähigkeit für heimliches Vorankommen. Darüber hinaus werden neue legendäre Ausrüstungen und Waffen zur Verfügung stehen, die den Spielern helfen, sich der neuen Bedrohung zu stellen."Um Zugang zur ersten Episode Gejagt aus Das Vermächtnis der ersten Klinge zu erhalten, müssen die Spieler die Naxos-Quest aus Episode 7 der Hauptgeschichte abgeschlossen und mindestens Level 28 erreicht haben.Letztes aktuelles Video: Episode 1 Gejagt"Der Live-Roadmap-Plan von Assassin's Creed Odyssey ist der größte und ehrgeizigste der Reihe. Er bietet den Spielern mehr Story-Inhalte denn je in einem brandneuen, episodischen Format für die beiden Story-Bögen, die im Season Pass enthalten sind. Die Spieler können entweder zu jeder Veröffentlichung in die neuen Episoden eintauchen oder die epischen Abenteuer in ihrer Gesamtheit erleben, sobald alle Episoden verfügbar sind. Um dem großen Thema von Assassin's Creed Odyssey treu zu bleiben, ist es einzig die Entscheidung der Spieler, wann sie Zugriff auf die neuen Inhalte haben möchten", schreibt der Publisher in der Pressemitteilung.Der Season Pass beinhaltet: