Assassin's Creed Odyssey: Das Vermächtnis der ersten Klinge: Zweite Episode "Schattenerbe" veröffentlicht - 4Players.de

Schattenerbe, die zweite Episode von Assassin's Creed Odyssey: Das Vermächtnis der ersten Klinge, ist mittlerweile für Käufer der Erweiterung verfügbar. Um Zugang zu Schattenerbe zu bekommen, müssen Spieler Gejagt, die erste Episode von Das Vermächtnis der ersten Klinge, sowie die Naxos-Questreihe in Kapitel 7 der Hauptstory abgeschlossen sowie mindestens Stufe 28 erreicht haben. Die dritte Episode wird den Handlungsbogen Anfang März abschließen."In Schattenerbe bewegt ein Brief von Darius die Spieler dazu, einem Mysterium nachzugehen. Der Held tritt dabei einer neuen Bedrohung entgegen: Orkan ist eine Expertin in Seeschlachten, die ihre eigene Flotte kommandiert. Sie setzt ihre erfahrene Seekriegsführung und ein großes Arsenal tödlicher Waffen ein und schreckt vor nichts zurück, um das Schicksal des Helden zu besiegeln", schreibt Ubisoft.Jede der drei Episoden von Das Vermächtnis der ersten Klinge birgt eine neue Fähigkeit, die mit jedem Ast des Fähigkeiten-Baums, Jäger, Krieger und Attentäter, verbunden ist. Die erste Episode Gejagt brachte eine Assassinen-Fähigkeit. In Schattenerbe entdecken die Spieler eine neue Jäger-Fähigkeit namens Schnellfeuer. Diese Fähigkeit erlaubt es den Spielern, Pfeile sehr schnell und ohne langes Nachladen abzufeuern. Mit jeder neuen Stufe wird die Fähigkeit aufgewertet.Letztes aktuelles Video: Episode 2 Schattenjagd: Gemäß erster Reaktionen auf die zweite DLC-Episode hat man am Ende der Episode keine Wahl und muss eine Beziehung mit einer anderen Spielfigur eingehen, die womöglich konträr zur der Ausrichtung des Charakters ist. Im Hauptspiel hatte man bisher immer die Wahl. Weitere Details hierzu findet ihr hier