Assassin's Creed Odyssey: Das Vermächtnis der ersten Klinge: Ubisoft entschuldigt sich für eine erzwungene Beziehung in Schattenerbe - 4Players.de

Ubisoft hat sich auf die Kritik an einer "erzwungenen" Beziehung in der zweiten Episode "Schattenerbe" aus der Erweiterung Assassin's Creed Odyssey: Das Vermächtnis der ersten Klinge geäußert.Am Ende der zweiten Episode hatte man keine Wahl und musste eine Beziehung mit einer anderen Spielfigur eingehen, die womöglich konträr zu der (sexuellen) Ausrichtung des eigenen Charakters war. Es wurde ein homosexueller Charakter dazu gezwungen, eine heterosexuelle Beziehung einzugehen, um ein Kind zu bekommen. Im Hauptspiel hatte man bisher immer die Wahl, ob und wie man mit anderen Charakteren in solchen Beziehungssituationen umgehen wollte. Diese Entscheidungsfreiheit war ein Aspekt, den Ubisoft vorher stets immer wieder betont hatte, beim DLC nun aber verletzt wurde.Jonathan Dumont (Creative Director) erklärte bei Reddit via DualShockers : "Im Zuge der Betrachtung der Reaktionen der Spieler auf den DLC Das Vermächtnis der ersten Klinge - Schattenerbe möchten wir uns bei denjenigen entschuldigen, die von einer Beziehung im Spiel enttäuscht waren, an der ihr Charakter beteiligt war. Die Absicht dieses Teils der Geschichte war es, zu erklären, wie die Blutlinie des Charakters einen nachhaltigen Einfluss auf die Assassinen haben kann, aber wenn man sich eure Antworten so ansieht, dann ist klar, dass wir dieses Ziel verfehlt haben."Alexios/Kassandra erkannten ihre eigene Sterblichkeit und das Opfer, das Leonidas und Myrrine vor ihnen gebracht hatten, um ihr Vermächtnis am Leben zu erhalten, und spürten den Wunsch und die Pflicht, ihre wichtige Blutlinie zu bewahren. Unser Ziel war es, den Spielern die Wahl zwischen einer utilitaristischen Sichtweise zu lassen, um sicherzustellen, dass die Blutlinie weiterlebt oder eine romantische Beziehung aufzubauen. Wir versuchten, zwischen den beiden [Möglichkeiten] zu unterscheiden, hätten dies aber sorgfältiger tun sollen, da der Grat zwischen Rollenspielentscheidungen und der Geschichte schmal ist und sowohl die Klarheit als auch die Motivation für diese Entscheidung schlecht umgesetzt wurden. Wenn ihr das Abenteuer in der nächsten Episode Bloodline fortsetzt, denkt bitte daran, dass ihr keine dauerhafte romantische Beziehung eingehen müsst, wenn ihr es nicht wollt.""Wir haben eure Antworten gelesen und uns zu Herzen genommen. Das war für uns eine Lernerfahrung. Zu erkennen, wie sehr ihr euch mit eurer Kassandra und euren Alexios verbunden fühlt, ist für uns demütigend und dass wir euch im Stich gelassen, nehmen wir nicht auf die leichte Schulter. Wir werden uns bemühen, es besser zu machen und sicherstellen, dass das Element der Spielerwahl in Assassin's Creed Odyssey auch unsere DLC-Inhalte durchzieht, damit ihr eurem Charakter treu bleiben könnt."Letztes aktuelles Video: Episode 2 Schattenjagd