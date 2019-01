Assassin's Creed Odyssey: Das Vermächtnis der ersten Klinge: Patch soll "nicht-romantische Storyline" optimieren - 4Players.de

Ubisoft arbeitet an einem Patch für die zweite Episode "Schattenerbe" aus der Erweiterung Assassin's Creed Odyssey: Das Vermächtnis der ersten Klinge , mit dem auf die Kritik an einer "erzwungenen" Beziehung reagiert werden soll ( wir berichteten ). Die Entwickler wollen Veränderungen an einer Zwischensequenz und einigen Dialogen vornehmen, die in Zusammenhang mit der Entscheidung für die nicht-romantische Storyline stehen.Der Publisher schreibt : "Nachdem wir das Feedback von Spielern gehört und im Entwicklungsteam diskutiert haben, nehmen wir Änderungen an einer Zwischensequenz und einigen Dialogen in Schattenerbe vor, um die Natur der Beziehung für Spieler, die eine nicht-romantische Storyline gewählt haben, besser widerzuspiegeln. Diese Änderungen, zusammen mit der Umbenennung einer Trophäe / eines Achievements, werden derzeit vorgenommen und in einem kommenden Patch umgesetzt. Wir haben uns auch die nächste Episode, Bloodline, genau angesehen, um sicherzustellen, dass die Pfade, die die Spieler erleben, die Entscheidungen widerspiegeln, die sie im Spiel getroffen haben."Letztes aktuelles Video: Episode 2 Schattenjagd