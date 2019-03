Skyworld: VR-Strategiespiel erscheint Ende März für PlayStation VR - 4Players.de

Vertigo Games und Wolfdog Interactive werden das VR-Strategiespiel Skyworld am 26. März für PlayStation VR veröffentlichen.Die Entwickler beschreiben ihr Spiel folgendermaßen: "Skyworld lässt die Spieler ein VR-Königreich im Krieg kontrollieren und mischt dabei rundenbasierende Strategie mit Echtzeitkämpfen. Die Spieler können dabei sowohl Solo-Kampagnen meistern als auch ihre Freunde im Online-Modus herausfordern. (...) Ein Levelsystem erlaubt es, in Einzel- und Multiplayer-Spielen sowie durch tägliche Herausforderungen stetig Erfahrungspunkte anzusammeln, die gegen spezielle Avatare eingetauscht werden können. (...) Die Spieler kontrollieren den Verlauf der Schlacht durch eine einzigartige Mischung rundenbasierendem Management, Deckbau sowie schnellen Echtzeitkämpfen. Das geschickte Kombinieren von 16 verfügbaren Einheiten erlaubt ihnen, eine tödliche und hochspezialisierte Armee zusammenzustellen, in der es von Bogen- und Scharfschützen über Belagerungsmaschinen bis zu fliegenden Festungen alles gibt, was das Strategenherz höher schlagen lässt."Letztes aktuelles Video: Ankündigungstrailer