Fall Damage hat die geschlossene Beta für seine actionreiche Rundenstrategie BATALJ gestartet. Nach Angaben der Entwickler warten 10.000 Zugangs-Keys darauf, von interessierten Spielern eingelöst zu werden. Um sich für eine Teilnahme an der geschlossenen Beta zu bewerben, muss man sich auf dieser Webseite registrieren.Dazu Markus Nyström, Creative Director bei Fall Damage:“We're excited to announce the Closed Beta for BATALJ and for players to experience an action orientated turn based game with a difference. Players accessing the Closed Beta have the diversity to mix and match units in their squad which will present both exciting and challenging outcomes in tactical play."Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer