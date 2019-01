BATALJ: Betatest des rundenbasierten Online-Action-Strategiespiels verlängert - 4Players.de

Fall Damage hat den (geschlossenen) Betatest von BATALJ verlängert. Die Testphase des rundenbasierten Online-Action-Strategiespiels wird erst am 31. Januar 2019 enden. In der zweiten Januarwoche soll ein neues Beta-Update mit neuer Karte und neuen Helden sowie Einheiten erscheinen. Interessierte Spieler können sich auf dieser Webseite für einen Betakey registrieren (Newsletter-Anmeldung und Twitter-Follow sind erforderlich).Beschreibung des Hersteller: "BATALJ ist ein rundenbasiertes Online-Action-Strategiespiel, in dem du dich mit deinem handverlesenen Trupp in erbitterten 1-gegen-1-Gefechten anderen Spielern stellst. Geschick und clevere Spielzüge entscheiden, wer am Ende siegreich sein wird. Du kannst mit drei Fraktionen und verschiedenen Helden und Einheiten unterschiedliche Kombinationen ausprobieren, so entdecken, welche Zusammenstellungen miteinander harmonieren, und dann Strategien finden, die zu deinem Spielstil passen. Dein eigenhändig aufgestellter Trupp besteht aus einzigartigen Einheiten mit einer Vielzahl an flexiblen Fähigkeiten, die das Blatt im Gefecht wenden können. BATALJ verfolgt einen ganz neuen Ansatz bei gleichzeitigen Zügen. Jede Runde besteht aus einer Planungsphase, in der du die Schritte deines Trupps planst, und einer Aktionsphase, in der deine Einheiten ihre Befehle ausführen. Die Fähigkeit, Strategien gegen deinen Gegner aufzustellen und ihn zu überlisten, wird entscheidend sein."Letztes aktuelles Video: Ankündigungs-Trailer