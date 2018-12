Later Alligator: Tierisches Detektivabenteuer der Adventure-Time-Macher angekündigt - 4Players.de

Screenshot - Later Alligator (Linux) Screenshot - Later Alligator (Linux) Screenshot - Later Alligator (Linux) Screenshot - Later Alligator (Linux) Screenshot - Later Alligator (Linux) Screenshot - Later Alligator (Linux) Screenshot - Later Alligator (Linux) Screenshot - Later Alligator (Linux)

Emmy-Gewinner SmallBü Animation (Adventure Time, Baman Piderman) und Indie-Entwickler Pillow Fight Games (Heaven will be Mine, Rose of Winter) haben das 2D-Comedy-Adventure Later Alligator angekündigt, das 2019 via Steam und itch.io für PC, Mac und Linux erscheinen soll. Hier erste Spieleindrücke:Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer