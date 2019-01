A Fisherman's Tale: Surrealistisches VR-Abenteuer für PSVR, Vive, Rift und Windows Mixed Reality erschienen - 4Players.de

Das surrealistische VR-Abenteuer A Fisherman's Tale ist für PlayStation VR, HTC Vive, Oculus Rift und Windows Mixed Reality erschienen. Es versetzt die Spieler in eine Welt, deren physikalische Gesetze komplett durcheinander geraten sind. Es gilt aus einer Umgebung zu entkommen, in der immer größer und kleiner werdende Duplikate der Spieler ineinander geschachtelt sind und miteinander interagieren können. Dabei versprechen die Entwickler kreative Rätsel, mit denen man die Gesetze der Physik durchbrechen will. Der Einzelspieler-Titel kostet 14,99 Euro."Basierend auf der mathematischen Grundlage der Rekursion hat Innerspace eine einzigartige Gameplay-Mechanik geschaffen, die in dieser Form nur in VR möglich ist. Im Prinzip handelt es sich bei A Fisherman's Tale um einen Koop-Titel - mit dem feinen Unterschied, dass man nicht mit anderen Spielern zusammenarbeitet, sondern mit verschiedenen Iterationen des eigenen Charakters. Der Spieler ist in der Lage, die eigene sonderbare Realität zu manipulieren, um somit mehrdimensionale Rätsel zu lösen, welche die spannende Geschichte vorantreiben", heißt es in der Spielbeschreibung.Letztes aktuelles Video: Live-Action Launch Trailer