Xenon Valkyrie: Plus-Edition der Roguelike-Action erscheint an Neujahr für Switch - 4Players.de

Screenshot - Xenon Valkyrie (Switch) Screenshot - Xenon Valkyrie (Switch) Screenshot - Xenon Valkyrie (Switch) Screenshot - Xenon Valkyrie (Switch) Screenshot - Xenon Valkyrie (Switch) Screenshot - Xenon Valkyrie (Switch)

Diabolical Minds und Cowcat werden ihr bereits für PC, Mac, Linux, PlayStation 4, PlayStation Vita und Xbox One erhältliches 2D-Jump'n'Run Xenon Valkyrie+ am 1. Januar 2019 auch für Nintendo Switch veröffentlichen. Im eShop kann der Titel bereits für 9,99 Euro vorbestellt und in einer Demofassung angespielt werden. Hier aktuelle Spielaufnahmen:Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer