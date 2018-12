Transmission: Entspannte Nachtkurier-Fahrten in den Achtzigern mit Aufbaustrategie-Part - 4Players.de

Transmission eine ruhigere Kugel schieben: Entwickler Jon Dadley von Sea Green Games versetzt den Spieler in die Rolle eines Nachtkuriers, der mit manueller Schaltung durch die leuchtende Nacht gleitet und dabei entweder mit oder wahlweise auch ohne Zeitdruck Pakete ausliefert. Wozu die Eile? Wem Crazy Taxi Midtown Madness 3 oder Test Drive Unlimited zu hektisch waren, könnte ineine ruhigere Kugel schieben: Entwickler Jon Dadley von Sea Green Games versetzt den Spieler in die Rolle eines Nachtkuriers, der mit manueller Schaltung durch die leuchtende Nacht gleitet und dabei entweder mit oder wahlweise auch ohne Zeitdruck Pakete ausliefert.

Für einen derart entspannten Spieldesign-Fokus ist der Zeitplan allerdings erstaunlich spezifisch: In 18 Monaten soll der Release nach jetziger Planung über die Bühne gehen. Neben dem Einsatz am Steuer bekommt das Spiel auch einen Aufbaustrategiepart für das eigene Lieferunternehmen. Dass es sich nicht um eine bierernste Simulation handelt, bemerkt man aber bereits an der Farbgebung erster Screens auf Steam und im frühen Spielszenen-Video auf Dadleys Twitter-Auftritt

Stattdessen passt sie sich dem typischen Design violett glühender Nostalgie-Traumbilder der Achtziger Jahre an. Um das Erlebnis muskalisch stilecht zu untermalen, spielt offenbar auch die Wahl der Musikbegleitung eine wichtige Rolle:





- "Explore an open world of open highways and sparkling skylines

- Deliver packages for a cast of characters in story missions, or in unlimited procedurally generated missions

- Upgrade your car from fixer-upper to lean muscle machine

- Unlock new garages to take longer jobs and explore more of the world

- Hire and manage drivers to build a business empire

- Stream radio, MP3s, and podcasts on your car stereo

- Photograph your journey with a range of lenses, filters and effects

- Turn off missions and time limits with Endless Night mode

- Let the car drive with the cruise control feature — for when you just want to soak up the vibes"