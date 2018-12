4Players: Spiele des Jahres 2018: Leserwahl: Welches Spiel hat euch 2018 am besten gefallen? - 4Players.de

trotz all dem Multiplayer Mikrotransaktionen Battle Royal scheiß muss man doch sagen, dass der Singleplayer noch lange nicht tot istich bin zwar mittlerweile zu 90% von AAA zu AA Spielen gewechselt, aber so richtig fehlen tut es mir an nichtsviele Franchises die kaputt gemacht wurden, konnte ich zum Glück mit anderen neuen IP's ersetzenund 2018 war das erste Jahr, wo ich wirklich mit dem spielen nicht mehr hinterher kam und ich investiere schon sehr viel Zeit darinalles in allem ein wahnsinnig gutes Spielejahrviele Spiele haben mich weit über die 100h Marke hinaus unterhalten können und auch wenn God of War wie auch Red Dead Redemption 2 eingeschlagen haben wie sau, ist mein Goty doch ein anderes SpielDetroit Become Human hat mich dieses Jahr am meisten vom Hocker gehauen und es war sehr knapp zwischen dem und GoWals sich aber in einem Ende Connor der Android und Hank der eben jene hasst umarmt haben und so das Spiel auf eine von vielen Arten endete, war das einfach das i-Tüpfelchenein Spiel was solch ein geiles Gefühl und solche Emotionen bei einem auslösen kann, ist für mich zurecht Spiel des Jahres und muss sich um haaresbreite Kratos geschlagen gebenfür Singleplayer sieht auch 2019 sehr rosig aus, nichts da mit MP onlynachdem es 2017 Resident Evil 7 war, nun verdient Detroit