4Players: Spiele des Jahres 2018: Leserwahl: Welches Spiel hat euch 2018 am besten gefallen? Das zweite Abstimmungs-Update - 4Players.de

Aktualisierung vom 21.12.2018:

Aktualisierung vom 14.12.2018:



Ursprüngliche Meldung vom 07.12.2018:

Nach der zweiten Abstimmungswoche hat sich nur wenig verändert. Mittlerweile wurde zwar für 102 Spiele mindestens einmal abgestimmt und mit der finalen Wertung zu Super Smash Bros. Ultimate konnte man auch dafür votieren, was sich mit einem sofortigen Einstieg in die Top 10 zeigt. Doch das knappe Duell an der Spitze ist davon zumindest bislang nicht betroffen. Nachfolgend findet ihr die aktualisierte Top 10 - weiterhin in alphabtischer Sortierung.Euer Favorit ist nicht dabei? Noch habt ihr Zeit, das Resultat zu beeinflussen, die Abstimmung läuft noch bis zum Jahresende. Das Endergebnis wird am 03.01.2019 veröffentlicht.Nach einer Woche wurden von euch für 97 Spiele mindestens eine Stimme abgegeben. In den Top 10, die ihr nachfolgend in alphabetischer Sortierung findet, sind allerdings keine Überraschungen auszumachen. An der Spitze geht es eng zu, aber ihr könnt das Ergebnis mit eurer Stimme noch bis zum 31. Dezember beeinflussen. Übrigens: Nachdem Super Smash Bros. Ultimate eine finale Wertung bekommen hat, ist natürlich auch die Stimmabgabe dafür möglich.God of War, Into the Breach, Darksiders 3, Far: Lone Sails oder doch Red Dead Redemption 2? Welches Spiel hat euch in diesem Jahr am meisten fasziniert? Ab sofort könnt ihr bei der Leserwahl zum Spiel des Jahres 2018 mitmachen. Bis zum 31. Dezember könnt ihr euch für einen Titel eurer Wahl entscheiden, der bei uns getestet wurde.Es kann sich also lohnen, noch etwas zu warten, denn auch Super Smash Bros. oder Below sind noch als Tests in Planung. Auf der nachfolgenden Übersichtsseite haben wir alle bisher besprochenen Spiele ungeachtet der finalen Prozentzahl aufgelistet, wobei ihr nach System, Alphabet oder Wertung sortieren könnt. Das Ergebnis präsentieren wir im nächsten Jahr am 3. Januar.Die Ergebnisse der Redaktionswahl veröffentlichen wir täglich ab dem 14. Dezember. Bitte beachtet, dass jeder Leser nur eine Stimme hat. Unser Spiel des Jahres wird ann am 4. Januar verkündet.Hier geht es