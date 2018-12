4Players: Spiele des Jahres 2018: Die Ergebnisse der Redaktionswahl - heute: Beste Effekte, Musik und Lokalisierung - 4Players.de

Welche Spiele haben uns 2018 begeistert? Welche Spiele haben grafisch, erzählerisch oder musikalisch einen besonderen Eindruck hinterlassen? Was war das beste Rollenspiel, das beste Adventure, das beste PC-Spiel?Wir haben das Jahr Revue passieren lassen und in 29 Kategorien unsere " Spiele des Jahres " gewählt. Nicht dabei sind aufgrund zu weniger Titel Simulation, Handhelds sowie Brettspiele. Neu ist die klare Nennung von Platz 2 und Platz 3 in der Erklärung. Wie immer können bei den Systemen nur exklusive Spiele gewinnen, außerdem ignorieren wir bei der Wahl neu aufgelegte Titel vergangener Jahre. Zwar bieten wir noch Tests zu Ashen Insurgency: Sandstorm & Co an, aber diese können wir bei der Wahl nicht mehr berücksichtigen - dafür machen sie im nächsten Jahr mit, falls sie Awards bekommen.Wir werden euch täglich (mit den Ausnahmen Feiertagen sowie Wochenenden) bis zum 4. Januar 2019 die Ergebnisse präsentieren. Den Anfang machen heute die Kategorien "Gurke des Jahres", "Frechheit des Jahres" sowie "Enttäuschung des Jahres" - viel Spaß beim Stöbern!Welches Spiel haut euch am besten gefallen? Stimmt ab! Hier geht es zur Leserwahl