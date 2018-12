Crash Team Racing Nitro-Fueled: Von Grund auf neu entwickelter "Remaster" für PS4, Switch und Xbox One - 4Players.de

Start your engines with the original game modes, characters, tracks, power-ups, weapons and controls

Power slide to glory in additional karts and tracks from beyond the original game

Race online with friends and Crash the competition with online leaderboards"

Crash is back in the driver’s seat! Go fur-throttle with Crash Team Racing Nitro-Fueled, available June 21, 2019 on PlayStation 4, Xbox One and Nintendo Switch. pic.twitter.com/wJr2yMUXRz — Crash Bandicoot (@CrashBandicoot) 7. Dezember 2018

Bei den Game Awards 2018 ist Crash Team Racing Nitro-Fueled für PlayStation 4, Switch und Xbox One angekündigt worden. Das Remake von Crash Team Racing (CTR) wird am 21. Juni 2019 erscheinen.Crash Team Racing Nitro-Fueled wird von Beenox von Grund auf neu entwickelt. Activision bezeichnet das Spiel als Remaster: "Das Remaster des Crash-Rennspiels haucht den Charakteren, Karts, Strecken und Arenen des Originals mit der HD-Grafik der neuen Konsolengeneration neues Leben ein. Die Fans können sämtliche Gesten und Mätzchen von Crash und seinen Freunden mit viel Liebe zum Detail erleben, während sie mit Powerups um sich werfen und durch die Kurven aller Original-Strecken brettern. "Eine Vielzahl von Charakteren aus der Crash-Bandicoot-Reihe ist mit von der Partie, darunter Crash, Coco, Dr. Neo Cortex und viele mehr, die gegen den selbstsüchtigen Rennfahrer Nitros Oxide antreten, um unseren Planeten vor der Zerstörung zu retten. Die Spielmodi 'Abenteuer', 'Arcade-Einzelrennen', 'Pokalrennen', 'Zeitrennen' und 'Kampfmodus' sind dabei. Crash Team Racing Nitro-Fueled kann allein oder online und offline gegen Freunde gespielt werden.Neben der Standard-Version wird das Spiel als Crash Team Racing Nitro-Fueled - Nitros Oxide Edition erscheinen. In dieser Digital Deluxe Edition ist Nitros Oxide, der selbsternannte schnellste Rennfahrer der Galaxis, von Anfang an in allen Modi spielbar. Dazu erhalten Spieler das Grundspiel, Oxides Luftkissenboot-Kart, Weltraum-Skins von Crash, Coco und Cortex und mehr. Wer die Crash Team Racing Nitro-Fueled - Nitros Oxide Edition nicht besitzt, kann sich den Charakter 'Nitros Oxide' und das Kart 'Oxides Luftkissenboot' durch die Absolvierung der Herausforderungen im Abenteuer-Modus verdienen.Letztes aktuelles Video: Trailer"Die Fans lieben Crash Team Racing nicht nur, weil es ein unterhaltsames Kart-Rennspiel ist. Wir freuen uns sehr, ihnen endlich offenbaren zu können, was wir für das 20. Jubiläum vorbereitet haben", so Thomas Wilson, Co-Studio Head bei Beenox. "Wir verpassen nicht nur jedem Schräubchen aus Crash Team Racing einen neuen Schliff - Crash Team Racing Nitro-Fueled ist viel mehr, denn die Fans bekommen hier ihre Lieblingscharaktere und -strecken mit haufenweise neuen Animationen und viel mehr Persönlichkeit zu sehen, was auf der alten Plattform einfach nicht umsetzbar war. Wir können es kaum erwarten zu sehen, wie die Fans Kopf an Kopf ihre Crash-Kart-Talente im Online-Mehrspieler unter Beweis stellen.""Crash is back in the driver's seat! Get ready to go fur-throttle with Crash Team Racing Nitro-Fueled. It's the authentic CTR experience, now fully-remastered and revved up to the max: