Crash Team Racing Nitro-Fueled: Videos: Spielszenen aus dem Remaster von CTR - 4Players.de

Activision hat neues Videomaterial aus Crash Team Racing Nitro-Fueled veröffentlicht. Das Remake von Crash Team Racing (CTR) wird am 21. Juni 2019 für PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen.GameSpot hat ebenfalls ein Vergleichsvideo (PS1 vs. PS4) zur Verfügung gestellt.Der Publisher bezeichnet das von Beenox von Grund auf neu entwickelte Spiel als Remaster: "Das Remaster des Crash-Rennspiels haucht den Charakteren, Karts, Strecken und Arenen des Originals mit der HD-Grafik der neuen Konsolengeneration neues Leben ein. Die Fans können sämtliche Gesten und Mätzchen von Crash und seinen Freunden mit viel Liebe zum Detail erleben, während sie mit Powerups um sich werfen und durch die Kurven aller Original-Strecken brettern. "Eine Vielzahl von Charakteren aus der Crash-Bandicoot-Reihe ist mit von der Partie, darunter Crash, Coco, Dr. Neo Cortex und viele mehr, die gegen den selbstsüchtigen Rennfahrer Nitros Oxide antreten, um unseren Planeten vor der Zerstörung zu retten. Die Spielmodi 'Abenteuer', 'Arcade-Einzelrennen', 'Pokalrennen', 'Zeitrennen' und 'Kampfmodus' sind dabei. Crash Team Racing Nitro-Fueled kann allein oder online und offline gegen Freunde gespielt werden.