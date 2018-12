Malkyrs: The Interactive Card Game: Sammelkartenspiel mit NFC- und RFID-Technologie in Rekordzeit finanziert - 4Players.de

Die Kickstarter-Kampagne zu Malkyrs: The Interactive Card Game hat in weniger als drei Stunden das Finanzierungsziel von 50.000 Euro erreicht . Aktuell haben 340 Unterstützer 71.125 Euro zugesagt. Das interaktive Sammelkartenspiel mit insgesamt 262 physischen Karten, die über NFC- und RFID-Technologie Veränderungen speichern können, soll ab Sommer 2019 plattformübergreifendes Spielen und Tauschen via PC, Mac, Android und Nintendo Switch bieten. Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video: