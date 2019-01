Far Cry New Dawn: Story-Trailer und "leichte" Rollenspiel-Elemente - 4Players.de

Today's Developer Q&A features #FarCryNewDawn creative director Jean-Sebastien Decant! @Battlesand from Twitter asked us "What game mechanics changed over Far Cry 5?" pic.twitter.com/TqhogYJhvf — Far Cry New Dawn (@FarCrygame) 21. Januar 2019

Ubisoft gibt im Story-Trailer zu Far Cry New Dawn einen ersten Einblick in die Handlung, welche 17 Jahre nach den Ereignissen aus Far Cry 5 spielt. Dabei findet sich ein unerwartetes und dennoch bekanntes Gesicht wieder ..."Der Spaß hat nun ein Ende. Stelle dich den skrupellosen Highwaymen und seinen Anführern, den Zwillingen, indem du gegen sie ums Überleben in einem gefährlichen post-apokalyptischen Land kämpfst. Forme unerwartete Allianzen, bilde ein tödliches Arsenal an improvisierten Waffen und Ausrüstung durch Reste der alten Welt, um gegen alle Gefahren zu bestehen. Far Cry New Dawn wird ab dem 15. Februar 2019 für PS4, Xbox One und PC erhältlich sein", schreibt Ubisoft.Außerdem hat der Creative Director Jean-Sebastien Decant verraten, dass in Far Cry New Dawn "leichte" Rollenspiel-Elemente enthalten sein werden. So werden sich Waffen über mehrere Ränge verbessern lassen - und auch in der Heimatbasis wird man Upgrades erhalten können. Gegner werden ebenfalls "Ränge" haben. Außenposten kann man entweder komplett plündern oder man "quetscht" sie aus. Entscheidet man sich für das Ausquetschen, werden die Gegner irgendwann mit mehr Ressourcen und stärkerer Verteidigung wieder zurückkommen. Im zweiten Twitter-Clip geben die Entwickler einen Überblick über die unterschiedlichen Umgebungen.