Far Cry New Dawn: Postapokalyptische Fortsetzung von Far Cry 5 erscheint heute - 4Players.de

"Eine veränderte Welt: 17 Jahre nach dem nuklearen Ende der Welt hat sich Hope County in Montana auf unerwartete Weise verändert. Der nukleare Winter ist einer „Superblüte" gewichen, die eine saftige, bunte Landschaft erschaffen hat, welche die Überlebenden mit provisorischen Gebäuden wieder zu besiedeln begonnen haben. Es ist eine gesetzlose Gegend, in der Leute ums Überleben kämpfen - und du wirst es alles mit einem Freund im Coop-Modus oder als einsamer Revolverheld erleben können.

Die neue Ordnung: Nachdem sie die Apokalypse überstanden haben, müssen sich die Überleben aus Hope County einer neuen Bedrohung stellen: den nihilistischen Highwaymen, bösartigen Plünderern, die das County ausbluten lassen wollen. Als die Überlebenden einen Hilferuf absetzen, um diese tödliche Bedrohung zu bekämpfen, wirst du mitten in eine neue Schlacht um die Zukunft von Hope County geworfen.

Selbstgebautes Arsenal: Seit der nuklearen Apokalypse haben sich Überlebende aus den kaputten Überbleibseln der alten Welt Werkzeuge, Waffen und Unterschlupfe zusammengeschustert. Die Ergebnisse sind vielleicht ein wenig klapprig, sichern aber zunächst das Überleben in anstehenden Kämpfen. In deiner Basis wirst du mächtige Waffen und Fahrzeuge herstellen können, damit du explosiver und abgedrehter denn je loslegen kannst.

Neue Freunde finden: Wenn alles, wirklich alles, passieren kann, ist es immer gut, wenn dir irgendwer den Rücken freihält. Ob Hurk, ein Eber oder wer auch immer: Du kannst ein außergewöhnliches Team von Helfern und Vierbeinern auf Abruf rekrutieren, die dir zur Seite stehen werden. Außerdem kannst du mit einem Freund im Coop-Modus spielen.

Überlebe und reise über Hope County hinaus: Den Mittelpunkt bildet in Far Cry New Dawn deine Basis. Verbessere sie, um stärkere Waffen und Ausrüstung zu bekommen, die dir dabei helfen, in der offenen Welt zu überleben. Hope County ist nicht der einzige Ort, der von der nuklearen Apokalypse verwüstet wurde und du wirst weit außerhalb seiner Grenzen auf Expeditionen gehen können, um neue Gebiete zu besuchen - darunter das Sumpfland, ein Wüstencanyon und die Küste."

Ubisoft wird heute Far Cry New Dawn auf PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen ( Preis : ab 44,99 Euro). Die eigenständige Fortsetzung von Far Cry 5 spielt 17 Jahre nach der Atomapokalypse. Einen Überblick über bereits verfügbare Tests findet ihr u. a. auf OpenCritic . Aktuell ist das "OpenCritic Rating" basiernd auf 77 Kritiken "fair" ("ordentlich").Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer"Siebzehn Jahre nach einer globalen Atomkatastrophe führt Far Cry New Dawn die Spieler in einen wildes und schönes, aber auch radikal verändertes Hope County, Montana. Das Leben hat sich allmählich aus dem Chaos erhoben, aber die Überlebenden stehen nun vor einer neuen Bedrohung - den gnadenlosen Highwaymen und ihren Anführerinnen: Die Zwillinge, Mickey und Lou. Die Zwillingsschwestern und ihre Gruppe von Plünderern, die im gesetzlosen Grenzland aufgewachsen sind, leben nur im Hier und Jetzt und sind nach Hope County gekommen, um alle noch verfügbaren Ressourcen zu beanspruchen. Um diese verheerende Bedrohung zurückzudrängen, müssen die Spieler den Überlebenden helfen, stärker zu werden, ein provisorisches Waffenarsenal zu schaffen und unerwartete Allianzen zu bilden, um in einer gefährlichen Schlacht um das Überleben zu kämpfen."Features laut Hersteller: