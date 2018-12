Journey to the Savage Planet: Farbenfrohe Erkundung eines unbekannten Planeten für PC, PS4 und Xbox One - 4Players.de

Im Vorfeld der Game Awards 2018 ist Journey to the Savage Planet für PC, PlayStation 4 und Xbox One angekündigt worden. Das Abenteuerspiel aus der Ego-Perspektive spielt in einer bunten außerirdischen Welt voller seltsamer Kreaturen. Als Mitarbeiter von Kindred Aerospace, dem viertbesten interstellaren Erforschungsunternehmen, werden die Spieler auf einen unbekannten Planeten abgesetzt - und zwar mit wenig Ausrüstung und keinem wirklichen Plan, abgesehen von der Aufgabe, die fremde Flora und Fauna zu erforschen, zu katalogisieren und zu bestimmen, ob der Planet für die menschliche Besiedlung geeignet ist oder nicht.Entwickelt wird der Titel von den Typhoon Studios unter der Führung von Alex Hutchinson (Creative Director von Far Cry 4 und Assassin's Creed 3). Journey to the Savage Planet wird 2019 erscheinen.Letztes aktuelles Video: Trailer