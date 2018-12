Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order: Fils-Aime: "Frühere Zusammenarbeit mit Koei hat geholfen" - 4Players.de

Die Ankündigung von Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order hat durchaus für eine Überraschung gesorgt. Nicht etwa, dass es eine weitere Fortsetzung aus der Reihe gibt, sondern weil sie exklusiv für Switch angekündigt wurde. Reggie Fils-Aime, Präsident und COO von Nintendo Amerika, plauderte jetzt mit IGN darüber, wie das Projekt und der Deal zusammenkamen."Das hat es", so Fils-Aime auf die Frage des Magazins, ob die frühere Zusammenarbeit zwischen Nintendo und Tecmo Koei bei Hyrule Warriors und Fire Emblem Warriors ihren Teil dazu beigetragen habe, dass man jetzt gemeinsam an dem dritten Auftritt der Marvel-Allianz und der exklusiven Switch-Veröffentlichung arbeitet."In der Welt der Spieleentwicklung passiert es schon mal, dass man zwei Unternehmen mit positiven Erfahrungen bei der Zusammenarbeit hat, kombiniert mit verfügbaren Franchises und einem Besitzer, der speziell mit einer Franchise etwas machen will. Und in diesem Fall kamen diese drei Elemente zusammen, um eine Gelegenheit für dieses Spiel zu schaffen.""Und wir lieben das", führt Fils-Aime weiter aus. "Und wir halten kontinuierlich Ausschau nach solchen Gelegenheiten. Es ist der Team-Ninja-Teil von Koei Tecmo, der daran arbeitet. Sie haben viele Talente und das hat uns dabei geholfen eine Vorstellung davon zu bekommen, was aus dem Spiel werden soll. Wir sind schon sehr gespannt darauf."Auf die Frage, ob vielleicht auch die beiden Vorgänger noch ihren Weg auf die Switch finden könnten, hat er dagegen keine Antwort - auch deshalb, weil die ersten beiden Teile noch unter Activision entwicklelt wurden und Ultimate Alliance 3 das erste Spiel aus der Reihe markiert, das bei Koei Tecmo entsteht.Letztes aktuelles Video: Trailer