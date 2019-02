The Outer Worlds: Tactical Time Dilation à la V.A.T.S., Waffen und Gefährten - 4Players.de

In The Outer Worlds wird es ein taktisches Kampfsystem geben, das laut Game Informer und PC Gamer ein wenig an V.A.T.S. (Vault-Tec Assisted Targeting System) aus Fallout erinnern soll. Das TTD-System (Tactical Time Dilation) soll mit einer Zeitverlangsamung bzw. Zeitlupe laut Lead Designer Charles Staples dafür sorgen, dass auch Spieler, die nicht "die besten Shooter-Spieler" sind, im taktischen Kampf effektiv sein werden - dadurch soll zum Beispiel das Anvisieren von bestimmten Körperteilen erleichtert werden. Allerdings ist die Zeit, in der man das TTD-System nutzen kann, begrenzt. Der verfügbare TTD-Pool verringert sich jeweils mit den durchgeführten Aktionen - zum Beispiel Bewegungen und Angriffe. Hierzu sagte Staples: "Es ist in erster Linie ein Rollenspiel, aber es sieht noch immer wie ein Shooter aus, also muss es sich wie ein Shooter spielen."Gefährten (Companions) werden auch in den Kämpfen eine wichtige Rolle spielen. Sie können Befehle erhalten, haben ihre eigenen Spezialfähigkeiten und lassen sich gerne von "Anführer"-Charakteren anheuern, die im Kampf nicht so gut sind. Solche Mitstreiter können auch "Perks" zugewiesen bekommen, welche die Funktionsweise ihrer Fähigkeiten verändern.In dem Sci-Fi-Rollenspiel von Obsidian Entertainment wird es diverse Waffentypen (Energie, kinetisch und Nahkampf) und "Waffenmarken" geben. Letztere sollen sich auf unterschiedliche Prioritäten konzentrieren. Waffen der Marke "Spacer's Choice" zum Beispiel neigen dazu, schnell kaputtzugehen, aber dafür sind sie günstig und einfach zu reparieren, während eine andere Marke einen höheren Grad an Anpassung ermöglicht. Die Spieler sollen am Anfang jeden Waffentyp ausprobieren und im Laufe des Spiels die Feuerkraft erhöhen können - je nach Vorliebe.Letztes aktuelles Video: Trailer