The Outer Worlds: Aus Zeitgründen gestrichene Inhalte und die Sache mit den Questmarkierungen - 4Players.de

In einem weiteren Gameinformer-Interview sprachen Tim Cain und Leonard Boyarsky von Obsidian Entertainment über The Outer Worlds . Demnach wird das Rollenspiel keine prozedural generierten Inhalte in irgendeiner Form enthalten , weil es "einfach nicht passen" würde. Zugleich erklärten sie, dass die Stufen-Beschränkung bei Level 30 liegen würde und sich auch die Fertigkeiten des Charakters mit dem zunehmenden Level verbessern würden.Außerdem sprachen die Entwickler ungewöhnlich offen über einige schwierige Entscheidungen, die getroffen werden mussten, damit das Spiel bis zu einem bestimmten Zeitpunkt fertiggestellt werden kann. So mussten einige Inhalte und Features gestrichen werden. Hierzu gehörten zum Beispiel unbewaffnete Kämpfe, Entscheidungen sowie Konsequenzen basierend auf dem gewählten Hintergrund des Charakters und eine Questreihe, die sich um Intrigen in einem Unternehmen drehen sollte. Das Spiel bietet zwar einen Tag-Nacht-Wechsel, aber keine individuellen Tagesaktivitäten der Nicht-Spieler-Charaktere basierend auf der aktuellen Tageszeit. Waffen lassen sich modifizieren, können aber nicht von Grund auf neu erstellt werden (Waffen-Crafting).Questmarkierungen zur Hilfestellung sind enthalten und können derzeit nicht ausgeschaltet werden. Das Spiel wurde nicht mit Blick auf deaktivierte Questmarker entwickelt, heißt es - wohl ein Zugeständnis an den Massenmarkt vermutet RPGCodex . Tim Cain und Leonard Boyarsky versprachen allerdings, dass sie sich diesen Aspekt (abschaltbare Questmarkierungen) noch bis zum Release näher anschauen wollen.Zudem meinten die Entwickler, dass es definitiv einen Markt "für kleinere Rollenspiele" geben würde, egal wie groß das Backlog (Spiele, die man noch spielen muss) der Spieler sei. In der SteamDB ist kürzlich ein vermeintlicher Releasetermin aufgetaucht, und zwar der 6. August 2019. Bestätigt wurde das Datum bisher nicht.Letztes aktuelles Video: Trailer