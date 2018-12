Mortal Kombat 11: Neue Fatalities, Multiplayer mit eSports-Fokus und mehr Brutalität sowie Blut - 4Players.de

Auf einer Produktwebseite von GameStop Italien sind kleinere Info-Häppchen zu Mortal Kombat 11 aufgetaucht. Demnach basiert das Kampfspiel auf einer neuen Engine, die für deutlich mehr blutige Szenen sorgen soll. Außerdem werden neue Fatalities sowie ein neues GoreTech-System erwähnt, um "die Hinrichtungen noch brutaler zu machen".Des Weiteren wird es ein Individualisierungssystem der Kämpfer und Kämpferinnen auf Basis von Kleidung, Accessoires und Bewegungssets geben. Bisher sprachen die Entwickler lediglich kryptisch von benutzerdefinierten Charakter-Variationen für "eine beispiellose Kontrolle, um die Kämpfer anzupassen". Last but not least wird eine umfangreiche Multiplayer-Komponente aufgeführt, die stark auf eSports ausgerichtet sein soll. Personalisierungssysteme, tägliche Nachrichten, ständig aktualisierte Belohnungen und ein verbessertes Matchmaking gehören laut GameStop zu den Features.Mortal Kombat 11 wird am 23. April 2019 für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen. Das Gameplay-Debüt ist für den 17. Januar 2019 um 20:00 Uhr geplant. Die Standardedition kann für 59,99 Euro auf PC und für 69,99 Euro auf Konsolen vorbestellt werden. Die Premiumedition kostet 30 Euro mehr. Sie umfasst das Grundspiel sowie das "Kombat Pack" mit zusätzlichen Kämpfern. Alle Vorbesteller erhalten den spielbaren Charakter "Shao Kahn". Vorbesteller auf PlayStation 4 und Xbox One erhalten bei ausgewählten Einzelhändlern außerdem Zugang zur Beta, die für diese Plattformen im März starten wird.Letztes aktuelles Video: Trailer