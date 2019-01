Mortal Kombat 11: Charakter-Anpassung à la Injustice 2, tödliche Schläge und erste Spielszenen im Video - 4Players.de

Die NetherRealm Studios und Warner Bros. Interactive Entertainment haben heute Mortal Kombat 11 erstmalig in Aktion gezeigt ( via Resetera ). Abgesehen davon, dass es das bisher "blutigste bzw. brutalste" Mortal Kombat aller Zeiten sein soll, kommt ein an Injustice 2 erinnerndes "Gear System" zum Ausrüsten, Anpassen und Verbessern der Charaktere zum Einsatz - in leicht angepasster Form. Die Anpassungsoptionen umfassen Ausrüstung, Aussehen, Fähigkeiten und KI-Verhalten für Einzelspieler-Matches.Das Drei-Klassen-System (unterschiedliche Spielweisen) pro Charakter aus Mortal Kombat X kehrt zurück. Zudem können die Klassen mit dem "Gear System" angepasst werden. Es ist quasi eine Mischung aus Mortal Kombat X und Injustice 2. Während der Kämpfe füllen sich diesmal "zwei Balken": "Weapon Meter" zum Angriff und "Breaker Meter" zur Verteidigung. Neu ist ein "tödlicher Schlag" (Fatal Blow) als Angriffsmöglichkeit, der erst dann möglich wird, wenn der Gegner in sehr schlechter Verfassung ist. Waffen kommen in leicht abgewandelter Form auch wieder im Spiel vor. Jeder Charakter wird - wie gewohnt - mehrere "Fatalities" haben.17 Stages sind geplant, wobei man die Umgebung in die Kämpfe einbeziehen kann (inkl. Waffen aus der Umgebung). 25 Charaktere wird es anfänglich geben - plus Shao Khan als Vorbesteller-Bonus. Bisher bestätigt wurden Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Sonya, Skarlet, Baraka, Geras (basiert auf "Sands of Time"), Kronika, Liu Kang, Kung Lao und Kabal.Mortal Kombat 11 wird am 23. April 2019 für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen. Die Standardedition kann für 59,99 Euro auf PC und für 69,99 Euro auf Konsolen vorbestellt werden. Die Premiumedition kostet 30 Euro mehr. Sie umfasst das Grundspiel sowie das "Kombat Pack" mit zusätzlichen Kämpfern. Alle Vorbesteller erhalten den spielbaren Charakter "Shao Kahn". Vorbesteller auf PlayStation 4 und Xbox One erhalten bei ausgewählten Einzelhändlern außerdem Zugang zur Beta, die für diese Plattformen im März starten wird.Letztes aktuelles Video: Gameplay Reveal Trailer