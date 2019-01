Mortal Kombat 11: NetherRealm stellt bessere PC-Umsetzung in Aussicht - 4Players.de

Nach der zum Start mit zahlreichen Problemen behafteten PC-Version von Mortal Kombat X haben die NetherRealm Studios in Aussicht gestellt, dass sich solche Zustände bei Mortal Kombat 11 nicht wiederholen werden. Nach Angaben bei PC Gamer führen die Mannen im Creative Director Ed Boon die Absichten auf die weitere Zusammenarbeit mit dem polnischen Studio QLOC zurück, das schon für das große XL-Update dafür sorgte, dass die PC-Version qualitativ zulegen konnte, für die zuvor High Voltage Software verantwortlich zeichnete. Auch für die gelungene Umsetzung von Injustice 2 setzte man auf das Know-how der Polen. Glaubt man Lead Designer Paulo Garcia, hat das Team mittlerweile mehr als genug Erfahrung mit der Engine und dem Programmcode gesammelt, um auch eine saubere PC-Portierung von Mortal Kombat 11 abzuliefern.Obwohl die Entwickler immer besser mit der Technologie klarkommen und entsprechend schneller arbeiten, dämpft Garcia allerdings die Hoffnung, dass sämtliche Updates oder Erweiterungen immer gleichzeitig für PC und Konsole erscheinen werden. Auch spezielle PC-Features wie die Unterstützung von Ultra-Wide-Monitoren will er nicht versprechen.Mortal Kombat 11 soll am 23. April für PS4, Xbox One und den PC erscheinen.Letztes aktuelles Video: Gameplay Walkthrough