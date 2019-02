Mortal Kombat 11: Jade schwingt ihren Kampfstab - 4Players.de

Jade schwingt auch in Mortal Kombat 11 ihren grünen Kampfstab (Bojutsu; kurz Bo), mit dem sie ihre Gegner auf Abstand halten kann. Ihr Mortal-Kombat-Debüt feierte sie im zweiten Teil - als geheime Figur, gegen die man kämpfen konnte. Spielbar war sie erstmals in Ultimate Mortal Kombat 3 (1995). In Mortal Kombat X war sie nicht vertreten.Bisher wurden folgende spielbare Charaktere bestätigt: Baraka, D'Vorah, Geras, Jade, Kabal, Kano, Raiden, Scorpion, Shao Kahn (Vorbesteller), Skarlet, Sonya Blade und Sub-Zero.Letztes aktuelles Video: Jade Reveal TrailerMortal Kombat 11 wird am 23. April 2019 für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen. Die Standardedition kann für 59,99 Euro auf PC und für 69,99 Euro auf Konsolen vorbestellt werden. Die Premiumedition kostet 30 Euro mehr. Sie umfasst das Grundspiel sowie das "Kombat Pack" mit zusätzlichen Kämpfern. Alle Vorbesteller erhalten den spielbaren Charakter "Shao Kahn". Vorbesteller auf PlayStation 4 und Xbox One erhalten bei ausgewählten Einzelhändlern außerdem Zugang zur Beta, die für diese Plattformen im März starten wird.