Mortal Kombat 11: Erscheint komplett ungeschnitten in Deutschland (USK 18: keine Jugendfreigabe) - 4Players.de

Warner Bros. Interactive Entertainment und die NetherRealm Studios melden, dass Mortal Kombat 11 ohne Veränderungen gegenüber der internationalen Version die Alterskennzeichnung USK 18 (Keine Jugendfreigabe gemäß §14 JuSchG) erhalten hat. An der deutschen Version wurden somit keine Änderungen an der Gewaltdarstellung vorgenommen. Damit ist Mortal Kombat 11 seit über zehn Jahren der erste Teil der Reihe, der parallel mit den internationalen Versionen und einem offiziellen Alterskennzeichen der USK in einer komplett ungeschnittenen Variante auf dem deutschen Markt erscheinen wird.Mortal Kombat 11 wird am 23. April 2019 für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen. Die Standardedition kann für 59,99 Euro auf PC und für 69,99 Euro auf Konsolen vorbestellt werden. Die Premiumedition kostet 30 Euro mehr. Sie umfasst das Grundspiel sowie das "Kombat Pack" mit zusätzlichen Kämpfern. Alle Vorbesteller erhalten den spielbaren Charakter "Shao Kahn". Vorbesteller auf PlayStation 4 und Xbox One erhalten bei ausgewählten Einzelhändlern außerdem Zugang zur Beta, die vom 28. März bis zum 31. März 2019 für diesen Plattformen erhältlich sein wird.Letztes aktuelles Video: Cassie Cage Reveal Trailer