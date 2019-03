Mortal Kombat 11: Ed Boon deutet Anpassungen am Bewegungssystem an - 4Players.de

Anytime there is change, there is an adjustment period of time.



More exciting is that the final MK11 version’s movement is even BETTER than the beta! https://t.co/xP5Lmk4gcf — Ed Boon (@noobde) 16. März 2019

Nach dem Stresstest von Mortal Kombat 11 am Wochenende, bei dem die Belastung der Online-Server überprüft werden sollte, hat sich Creative Director Ed Boon bei Twitter zu Wort gemeldet und damit auf vereinzeltes Feedback von Teilnehmern reagiert.Wie DualShockers schreibt, deutet Boon für die nahende Veröffentlichung weitere Anpassungen am Bewegungssystem an, die das Spielgefühl für das Fighting Game weiter verbessern soll. Ins Detail geht er allerdings nicht, was genau verändert wird. Spekuliert wird bereits, dass das Spieltempo weiter erhöht werden oder die bislang gestrichene Sprint-Funktion vielleicht doch wieder ein Comeback feiern könnte. Spätestens am 23. April werden wir es wissen: An diesem Datum soll Mortal Kombat 11 für PS4, Xbox One, PC und Switch erscheinen. Während sich Netherrealm Studios auf die Fassungen für PS4 und Xbox One konzentriert, hat Publisher WB Games externde Studios mit der Entwicklung der anderen Versionen betraut.Letztes aktuelles Video: Video-Vorschau