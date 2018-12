Among Trees: Survival-Simulation im romantischen Wald angekündigt - 4Players.de

Wo die Hirsche im Mondlicht röhren, dort lass dich ruhig nieder: Diesem oder einen ähnlichen Leitspruch könnte Entwickler FJRD Interactive bei seinem Projekt Among Trees gefolgt sein. Der bei den Game Awards angekündigte Sandbox-Titel versetzt den Spieler in eine idyllische Waldlandschaft, in der er sich offenbar als Einsiedler in eine Hütte zurückzieht.