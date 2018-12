Stranger Things Season 3: Spiel zur TV-Serie kommt im 16-Bit-Gewand - 4Players.de

Bei den Game Awards wurde ein Spiel zur dritten Staffel der beliebten TV-Serie Stranger Things vorgestellt. Passend zum Vibe der Achtziger, in denen auch die Serie angesiedelt ist, präsentiert sich das Spiel im 16-Bit-Gewand und erinnert spielerisch an ein klassisches Actionspiel in Iso-Ansicht.Für die Entwicklung zeichnet das Studio BonusXP verantwortlich, das nach Angaben von Polygon mit Stranger Things - The Game bereits zuvor ein ähnliches Spiel für mobile Plattformen abgeliefert hatte, das sich aber nur sporadisch an den Ereignissen der ersten Staffel orientierte.Hier scheint man jetzt einen Schritt weiter gehen zu wollen, denn offenbar übernimmt man verschiedene Figuren aus der Serie, die allesamt über individuelle Spezialfähigkeiten verfügen. Ein offizielles Releasedatum gibt es noch nicht, doch kann man davon ausgehen, dass das Spiel etwa im gleichen Zeitfenster veröffentlicht wird wie die dritte Staffel der TV-Serie, die laut Netflix im nächsten Jahr starten soll. Auch hinsichtlich der Plattformen gibt es derzeit noch keine Angaben.