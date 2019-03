Conan Unconquered: Video-Überblick über das Echtzeit-Strategiespiel im Conan-Universum - 4Players.de

Nach der Ankündigung im Dezember 2018 haben Petroglyph und Funcom nun das erste Videomaterial mit Spielszenen aus Conan Unconquered veröffentlicht. In dem vier Minuten langen Video "What is Conan Unconquered?" (siehe unten) geben die Entwickler einen Überblick über das Echtzeit-Strategiespiel im Conan-Universum.Conan Unconquered wird als schnelles Strategiespiel beschrieben, das allem Anschein nach stark von They Are Billions inspiriert wurde. Man baut zunächst eine Basis bzw. Festung auf und muss sie gegen Horden von angreifenden Gegnern verteidigen, die immer stärker werden. Um gegen die Gegnerwellen bestehen zu können, muss man mit den Ressourcen haushalten, neue Technologien erforschen und haufenweise Kampfeinheiten produzieren. Neben den normalen Einheiten, die mit Nahrung sowie Sold bezahlt werden müssen und zu erfahrenen Elite-Truppen werden können, wird man auch Helden in die Schlacht schicken können - wie zum Beispiel Conan höchstpersönlich. Helden verfügen über Spezialfähigkeiten und können zusätzlich mit Artefakten verbessert werden, die auf den prozedural generierten Karten versteckt sind - und natürlich bewacht werden.Das Spielgeschehen findet in Echtzeit statt, aber man wird jederzeit pausieren können, um Befehle oder Bauaufträge zu geben. Conan Unconquered kann im Einzelspieler-Modus oder im Co-op-Modus mit einer zweiten Person gespielt werden. Entscheidet man sich für den kooperativen Modus, kümmern sich die beiden Spieler gemeinsam um eine Festung. Das Spiel soll im zweiten Quartal 2019 (April bis Juni) für PC erscheinen.