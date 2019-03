Conan Unconquered: Interview: Fokus auf Basisbau, keine Kampagne, mehr Taktik und kooperativer Mehrspieler - 4Players.de

Es geht vorrangig um Basisbau und Verteidigung.

Einheiten und Helden gewinnen an Erfahrung.

Die Echtzeit-Strategie-Veteranen von Petroglyph Games (Dune 2, C&C, Universe at War, Grey Goo, Star Wars: Empire at War, 8-Bit-Reihe, Forged Alliance) arbeiten seit einiger Zeit mit Publisher Funcom an Conan Unconquered - einem Echtzeit-Strategiespiel in Conan-Universum. In einem Interview verrieten uns die Entwickler, dass es in dem Spiel keine klassischen Story-Kampagnen geben wird. Stattdessen würde man sich auf den Gefechtmodus (Festung bauen und verteidigen) und unterschiedliche Herausforderungen beschränken. Außerdem wird es keine weiteren spielbaren Fraktionen neben Conan und seiner Armee geben. Dafür werden Schlachten versprochen, die über die Taktiktiefe von Schere-Stein-Papier hinausgehen sollen. Generell möchten sie mit dem Spiel genau die Personen ansprechen, die Spaß am Basisaufbau und keine Lust auf Spieler-gegen-Spieler-Gefechte haben.Petroglyph Games: In den Romanen gibt es mehr Schlachten, als man auf Basis der Filme erwarten könnte. Insbesondere deckt das Spiel die Geschichte "Black Colossus" ab, die für Conan Unconquered ziemlich gut geeignet war.Petroglyph Games: Ich sehe es eher als Gelegenheit, sich an die Echtzeit-Strategiespieler zu wenden, die gerne Basen bauen und nicht vom Spieler-gegen-Spieler-Gameplay angetan sind. Das RTS-Publikum wurde im Großen und Ganzen unterversorgt, wobei They Are Billions und Frostpunk wirklich erfolgreiche Titel sind, die auch auf dieses Publikum ausgerichtet sind.Petroglyph Games: Conan Unconquered ist in seinem Kern ein Gefechtsspiel (Skirmish) mit zufällig generierten Karten, um mehrmaliges Spielen zu ermöglichen. Es gibt keine Kampagne an sich, aber es gibt immer schwieriger werdende Herausforderungen, bei denen man sich gegen stärkere und vielfältigere Feinde verteidigen muss.Petroglyph Games: Nein, wir haben uns immer auf Conan und seine Armee als die Kernfraktion des Spiels konzentriert.Petroglyph Games: Ja, eure Truppen sammeln Erfahrung und sogar Conan gewinnt Erfahrung, um schlagkräftiger zu werden. Es gibt auch Artefakte, die entdeckt werden können, um Conan auf einzigartige Weise neue Fähigkeiten zu verleihen.Petroglyph Games: Die Taktiken basieren nicht auf Schere, Stein, Papier. Einige Einheiten sind einfach besser darin, bestimmte Feinde zu besiegen als andere, aber nicht unbedingt durch Schaden -vs- Gesundheit. Feuer, Krankheiten, Magie, Verteidigungsstrukturen und Artefakte können alle die Siegchancen beeinflussen. Das Spiel lässt sich also nicht auf einfache RPS-Mathematik reduzieren.Petroglyph Games: Man kann technisch gesehen überall bauen, solange man die Rohstoffe hat.Petroglyph Games: In einem kooperativen Spiel gibt es mehrere Strategien. Jeder Spieler kann sich entscheiden, die Hälfte der Basis zu verwalten. Oder vielleicht kümmert sich ein Spieler um Armeen und Kämpfe und der andere um Infrastruktur und Verteidigung. Eine andere Strategie kann es sein, dass sich ein Spieler auf langsam bewegende Nahkampf- und Bogenschützeneinheiten konzentriert, während der andere die schnelle Kavallerie verwaltet, die gut darin ist, feindliche Fernkampfeinheiten abzufangen. Wir haben bei unseren Playtests keine dominierende Aufteilung der Aufgaben in einem Multiplayer-Spiel beobachtet.