Skater XL: Skate-Simulation rollt kommende Woche in den Early Access - 4Players.de

Screenshot - Skater XL (PC) Screenshot - Skater XL (PC) Screenshot - Skater XL (PC) Screenshot - Skater XL (PC) Screenshot - Skater XL (PC)

Die Entwickler von Easy Day Studios Pty Ltd wollen ihre Skateboard-Simulation Skater XL am 19. Dezember im Early Access bei Steam veröffentlichen. Es basiert auf dem Mobilspiel Skater und verspricht eine einzigartige Kontrolle über das Board sowie eine hohe Reaktionsfreudigkeit, die in erster Linie durch eine intuitive Steuerung abgebildet werden soll.Im Spiel will man reale Schauplätze nachbilden oder sich von ihnen inspirieren lassen, darunter das LA Courthouse, das beim frühen Zugang zusammen mit einem Charakter schon zur Verfügung steht. Generell will man sich bei dem Design der Karten an Skater-Parks von der Westküste orientieren.Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer