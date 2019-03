Operencia: The Stolen Sun: Klassischer Dungeon-Crawler erscheint Ende März für PC und Xbox One - 4Players.de

Das Rollenspiel Operencia: The Stolen Sun von den Zen Studio wird am 29. März 2019 im Epic Games Store für PC und für Xbox One erscheinen - für jeweils 29,99 Euro. Der Titel wird ebenfalls via Xbox Game Pass erhältlich sein. Bei Steam ist die Produktseite mit dem Releasetermin 2020 noch vorhanden.Operencia: The Stolen Sun ist ein klassischer Dungeon-Crawler aus der Ego-Perspektive und soll mitteleuropäische Folklore und Legenden aufgreifen, von denen die meisten noch nie in Videospielform dargestellt wurden. Mit einem auf Kacheln basierenden Bewegungssystem wird man die Spielwelt erkunden. Die Kämpfe finden wiederum im Rundenmodus statt. Auf der Suche nach dem entführten Sonnenkönig Napkirály muss man außerdem Fallen ausweichen und Rätsel lösen. Möglicherweise kommt auch ein dreiköpfiger Drache vor ..."Operencia: The Stolen Sun bietet alles, was du an klassischen Dungeon-Crawlern zu schätzen weißt, und bereichert die rundenbasierte Rollenspielerfahrung alter Schule um die Errungenschaften modernen Game Designs. Versammle eine Schar denkwürdiger Gefährten um dich und führe sie in der Egoperspektive durch eine mitteleuropäisch-inspirierte Sagenwelt, in der Historisches und Mythisches verschmelzen. Die Unreal Engine 4 erweckt die atemberaubende Umgebung zum Leben, von altertümlichen Grabstätten und Kerkern bis hin zu verwunschenen Schlössern und Wäldern aus Kupfer."Letztes aktuelles Video: Story-Trailer