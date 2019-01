YIIK: A Post-Modern RPG: Surreales Japan-Rollenspiel auf PC, PS4 und Switch erschienen - 4Players.de

Screenshot - YIIK: A Post-Modern RPG (Mac) Screenshot - YIIK: A Post-Modern RPG (Mac) Screenshot - YIIK: A Post-Modern RPG (Mac) Screenshot - YIIK: A Post-Modern RPG (Mac) Screenshot - YIIK: A Post-Modern RPG (Mac) Screenshot - YIIK: A Post-Modern RPG (Mac) Screenshot - YIIK: A Post-Modern RPG (Mac) Screenshot - YIIK: A Post-Modern RPG (Mac) Screenshot - YIIK: A Post-Modern RPG (Mac)

Ackk Studios und Ysbryd Games haben ihr surreales Japan-Rollenspiel YIIK: A Post-Modern RPG am 17. Januar 2019 für PlayStation 4, Nintendo Switch sowie PC und Mac veröffentlicht. Der Download via PlayStation Store eShop und Steam schlägt mit 19,99 Euro zu Buche. Eine Umsetzung für PlayStation Vita soll folgen. Hier aktuelle Spieleindrücke:Letztes aktuelles Video: Launch TrailerAuf dem PlayStation Blog haben die Entwickler über die Inspirationen für ihr Spiel gesprochen: "Wir begannen die Entwicklung mit klaren Zielen: ein RPG im New Jersey der späten 90er Jahre erschaffen (da RPGs selten in modernen Zeiten spielen), ein gesundes Gleichgewicht zwischen Humor und einer überzeugende Handlung treffen, sowie eine Welt mit Tiefe kreieren. Wir haben abseits von Videospielen nach Inspiration gesucht, insbesondere bei Haruki Murakami.Er ist ein unglaublicher Schriftsteller, unser liebster lebender Autor und jemand, bei dem man sich so fühlt, als würde er die eigenen Träume schreiben. Wir stellten sicher, dass alle im Team alle seine Werke gelesen hatten, bevor wir mit der Entwicklung anfingen.Die Romane Das Aufzieh-Vogel-Tagebuch und 1Q84 waren unsere größten direkten Inspirationen. Wir orientierten uns an Murakamis häufige Themen von vermissten Personen, weitläufigen Verschwörungen und magischem Realismus. Die Themen und Stimmungen passten perfekt zu dem, was wir erreichen wollten. Die Analyse seiner Werke lieferte interessante Einblicke, wie wir dies umsetzen konnten. Wir verwendeten die Schreibtechniken postmoderner Autoren und huldigten diesen Techniken im Titel des Spiels.Was das Gameplay angeht, haben wir uns einige RPGs angesehen, die moderne Spieler scheinbar vergessen haben. Lufia 2 und Wild Arms für den überzeugenden Einsatz von Werkzeugen in Dungeons, gemischt mit rundenbasierten Kampfmodi und das PS2-Spiel Shadow Hearts für sein erfinderisches Judgement Ring-Kampfsystem." Weitere Infos gibt es auf der offiziellen Website