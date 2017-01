Tibia: Online-Rollenspiel aus Regensburg feiert 20-jähriges Jubiläum; 30 Mio. Spieler-Accounts in über 200 Ländern - 4Players.de

Am Wochenende hat das Online-Rollenspiel Tibia sein 20-jähriges Jubiläum gefeiert (zur Webseite ). Damit ist die Eigenentwicklung des Regensburger Unternehmens eines der ältesten aktiven MMORPGs der Welt. "Tibia ist eine einzigartige Erfolgsgeschichte", sagt Ulrich Schlott, einer der Geschäftsführer und Gründer von CipSoft. "Ich bin glücklich und dankbar, dass unser Studentenprojekt von 1997 sich mithilfe unseres tollen Teams und vor allem unserer engagierten Spieler zu einem MMO-Dauerbrenner entwickelt hat." Stephan Vogler, ebenfalls Geschäftsführer und Mitbegründer, ergänzt: "Nach 20 Jahren gehen unserem Team die kreativen Ideen noch lange nicht aus. Ich bin überzeugt, dass Tibia auch in Zukunft Spieler aus aller Welt in seinen Bann ziehen wird."Tibia ist in den vergangenen Jahren weiter gewachsen und wird derzeit von knapp 100.000 Spielern täglich gespielt, heißt es in der Pressemitteilung. Zu den prominentesten Tibianern gehört PewDiePie, der kürzlich zugab, Tibia sei sein "favourite game of all time", an das er "seine Teenagerjahre verschwendet" habe. Seit dem Start wurden circa 30 Millionen Accounts erstellt, "die nahezu ausschließlich durch Mundpropaganda und organisches Wachstum zustande gekommen sind.""Am 7. Januar 1997 ging der erste permanente öffentliche Server mit Tibia Alpha 1.0 ans Netz. Inspiriert wurden die Entwickler - vier Studenten aus Regensburg - dabei von den frühen sogenannten Multi-User Dungeons (MUD) und den Möglichkeiten des aufkommenden Internets. Durch vergleichsweise rigide Regelungen im Gameplay hebt sich Tibia deutlich gegenüber anderen MMO-Konzepten ab. So verlieren Spieler beim Tod ihres Protagonisten einen großen Teil ihrer Erfahrungspunkte. Gleichzeitig gibt es keine Obergrenze im Spielerlevel (erst im August 2016 stellte ein Spieler einen viel beachteten Rekord auf, indem er das Spielerlevel 999 knackte). Trotz der mit 20 Jahren beeindruckenden Laufzeit geht es für den Genre-Klassiker (...) weiter: Nachdem im September 2016 der aktuelle Tibia Client 11 veröffentlicht wurde, folgte im Dezember das jährliche Winter-Update mit zahlreichen neuen Features und Verbesserungen."Letztes aktuelles Video: 20 Jahre