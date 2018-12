PlanetSide Arena: Multiplayer-Arena-Shooter für bis zu 1.000 Spieler pro Match - 4Players.de

Screenshot - PlanetSide Arena (PC) Screenshot - PlanetSide Arena (PC) Screenshot - PlanetSide Arena (PC) Screenshot - PlanetSide Arena (PC) Screenshot - PlanetSide Arena (PC) Screenshot - PlanetSide Arena (PC) Screenshot - PlanetSide Arena (PC) Screenshot - PlanetSide Arena (PC) Screenshot - PlanetSide Arena (PC) Screenshot - PlanetSide Arena (PC) Screenshot - PlanetSide Arena (PC) Screenshot - PlanetSide Arena (PC) Screenshot - PlanetSide Arena (PC) Screenshot - PlanetSide Arena (PC) Screenshot - PlanetSide Arena (PC) Screenshot - PlanetSide Arena (PC) Screenshot - PlanetSide Arena (PC) Screenshot - PlanetSide Arena (PC) Screenshot - PlanetSide Arena (PC) Screenshot - PlanetSide Arena (PC) Screenshot - PlanetSide Arena (PC) Screenshot - PlanetSide Arena (PC) Screenshot - PlanetSide Arena (PC) Screenshot - PlanetSide Arena (PC) Screenshot - PlanetSide Arena (PC) Screenshot - PlanetSide Arena (PC) Screenshot - PlanetSide Arena (PC) Screenshot - PlanetSide Arena (PC) Screenshot - PlanetSide Arena (PC) Screenshot - PlanetSide Arena (PC) Screenshot - PlanetSide Arena (PC) Screenshot - PlanetSide Arena (PC) Screenshot - PlanetSide Arena (PC) Screenshot - PlanetSide Arena (PC) Screenshot - PlanetSide Arena (PC) Screenshot - PlanetSide Arena (PC) Screenshot - PlanetSide Arena (PC) Screenshot - PlanetSide Arena (PC) Screenshot - PlanetSide Arena (PC) Screenshot - PlanetSide Arena (PC) Screenshot - PlanetSide Arena (PC) Screenshot - PlanetSide Arena (PC) Screenshot - PlanetSide Arena (PC) Screenshot - PlanetSide Arena (PC) Screenshot - PlanetSide Arena (PC) Screenshot - PlanetSide Arena (PC) Screenshot - PlanetSide Arena (PC)

Daybreak Games (H1Z1, EverQuest 2) hat PlanetSide Arena angekündigt. Der Multiplayer-Sci-Fi-Shooter erscheint am 29. Januar 2019 für PC auf Steam . Das Spiel bietet unterschiedliche Klassen, dynamischen Spielerfortschritt und groß angelegte Arena-Spielmodi für bis zu 1.000 Spieler je Match.Drei wesentliche Spielmodi sind geplant: Massive Clash (Gruppe vs. Gruppe: 500 Spieler gegen 500 Spieler) sowie Solo- und Team-Battle-Royale-Modi. Weitere Varianten wie Capture the Flag, Team Deathmatch, Search and Destroy und Global Conquest werden mit dem Start einer neuen Saison eingeführt.Jedes Match startet mit der Wahl einer der drei anfänglichen Charakterklassen (Assault, Engineer und Medic), bevor die Spieler via Drop Pod auf dem Schlachtfeld landen. Jede Klasse ist mit einem Jetpack, einem persönlichen Fahrzeug und bestimmten Fähigkeiten ausgestattet. Die Fertigkeiten können während eines Matches aufgewertet werden.PlanetSide Arena kann auf Steam vorbestellt werden. Die Sanctuary Assault Edition (16,79 Euro) enthält den Season 1 Battle Pass sowie das Rüstungsset für die Assault-Klasse. Die Legendary Edition (33,99 Euro) beinhaltet den Season 1 Battle Pass, Rüstungssets für drei Klassen (Engineer, Assault und Medic) sowie das M-20 Tempest-Hoverbike-Paket. Jeder Vorbesteller erhält Zugang zur Closed Beta.Neben dem kommenden Release von PlanetSide Arena arbeitet Daybreak Games an der Weiterentwicklung von PlanetSide 2, für das kürzlich Verbesserungen an der Engine-Technologie sowie eine neue Roboter-Fraktion als Teil des Updates zum sechsten Geburtstag angekündigt wurden. Mit dem nächsten großen Update (im Jahr 2019) erscheint mit Oshur, der erste neue Kontinent seit fünf Jahren."PlanetSide ist eine bahnbrechende Serie, die die Gaming-Welt mit einzigartigen FPS-Kämpfen bereichert hat", sagt Ji Ham, CEO von Daybreak Games. "Wir freuen uns sehr darauf, das Franchise mit PlanetSide Arena um einen neuen Titel zu erweitern und unserer Zukunftsvision für das gesamte PlanetSide-Universum damit wieder einen Schritt näher zu kommen.""Es gibt schlichtweg keinen Multiplayer-Shooter, der an die Spieltiefe und den Umfang von PlanetSide heranreicht", sagt Executive Producer Andy Sites. "PlanetSide Arena erweitert das Franchise mit neuen Modi, Technologien und Inhalten - in einem Ausmaß, das nur PlanetSide bieten kann.""Es ist ein großartiges Erlebnis für das ganze Team, PlanetSide wachsen zu sehen", sagt Nick Silva, Producer von PlanetSide 2. "PlanetSide Arena bietet Fans etwas völlig Neues, das sowohl die Merkmale, die PlanetSide 2 so einzigartig machen, bewahrt als auch auf ihnen aufbaut: die groß angelegten Kriege, die flüssigen Bewegungen und Kampfmechaniken, die beeindruckenden Fahrzeuge und Waffen. Wir freuen uns, mit dem nächsten Titel in der Serie noch mehr Spieler in PlanetSide einführen zu können."