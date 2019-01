Epic Games Store: Gerücht: Eigener Spiele-Shop für Android geplant; direkte Konkurrenz zu Google Play - 4Players.de

Epic Games soll im Laufe dieses Jahres einen eigenen Shop für Spiele auf Android-Geräten eröffnen, dies berichtet das Wall Street Journal via Techspot und Marketwatch . Dieser Shop wird in direkter Konkurrenz zu Google Play stehen, soll aber zunächst nur Spiele anbieten. Laut Bericht möchte Epic Games (wie schon auf PC) die Software-Entwickler mit höheren Provisionen im Vergleich zu den etablierten Vertriebsplattformen anlocken.30 Prozent des Umsatzes sämtlicher Apps, die im Apple App Store bzw. bei Google Play veröffentlicht werden, gehen an die Plattformbetreiber, also an Apple respektive Google. Mit der direkten Veröffentlichung von Fortnite auf Android umging Epic Games bereits die Zusatzgebühren im Google Play Store. Gemäß der Führungsetage von Epic Games ist der Umsatzanteil, den die Plattformbetreiber erhalten, "zu hoch". Wie auf PC soll der vermeintliche Epic Games App Store abermals 88 Prozent des Umsatzes an die App-Entwickler ausschütten. Die Nutzungsgebühren würden somit zwölf Prozent betragen.Ein eigener App-Store für Games wäre also keine große Überraschung, denn schon mit dem Epic Games Store auf PC hat das Unternehmen ziemlich hohe Wellen geschlagen - so hat zum Beispiel Steam das Vertriebsmodell für große Publisher leicht angepasst ( wir berichteten ).Das Marktforschungsunternehmen Visible Alpha gibt an, dass Apple und die Google-Muttergesellschaft Alphabet etwa fünf Prozent ihres Jahresumsatzes mit ihren App-Stores generieren. Da ein Großteil der Apps in den jeweiligen Stores aber weder von Apple oder Google hergestellt werden, sondern sie nur die Plattformdienste zum Softwarevertrieb bereitstellen, ist ihr Gewinnbeitrag deutlich höher. Ben Schachter von Macquarie Capital ist der Ansicht, dass der Rückgang des Geschäftsergebnisses vor Steuern bis zu 14 Prozent betragen könnte, wenn Apple und Google die App-Provisionen auf den Satz von Epic Games reduzieren würden.Offiziell angekündigt hat Epic Games den Android-Store noch nicht.