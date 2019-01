Epic Games Store: What Remains of Edith Finch wird bis zum 24. Januar 2019 kostenlos angeboten - 4Players.de

Im Epic Games Store wird noch bis zum 24. Januar 2019 das Spiel What Remains of Edith Finch kostenlos angeboten. Der "normale" Preis betrug bisher 19,99 Euro. Die traurigschöne Familiengeschichte erschien am 25. April 2017.Das nächste kostenlose Spiel wird die Quiz- und Partyspiel-Sammlung "The Jackbox Party Pack" (You Don't Know Jack 2015, Fibbage XL, Drawful, Word Spud und Lie Swatter) sein. Es wird vom 24. Januar bis zum 07. Februar angeboten.Epic Games möchte mit diesen Gratis-Aktionen die Werbetrommel für den eigenen Spiele-Shop rühren und möglichst viele interessierte Nutzer anlocken. Alle 14 Tage soll ein kostenloses Spiel im Store zu finden sein. "Epic finanziert diese kostenlosen Versionen, damit es bei jedem Besuch wieder etwas Neues zu entdecken gibt. (...) Der Epic Games Store wird sich im Laufe des Jahres 2019 vergrößern, wenn er sich für weitere Spiele öffnet", schreibt der Shop-Betreiber. Zum Test von What Remains of Edith Finch : "Our dream is to make the world a stranger, more interesting place." - Das ist das hehre Credo von Giant Sparrow. Mit The Unfinished Swan haben sie vor fünf Jahren ein ästhetisch und spielmechanisch überaus interessantes Adventure für PlayStation 3 veröffentlicht - nur konnte die surreale Rätselreise ihre erzählerische Leere nicht kaschieren. Jetzt legt das Team aus Santa Monica auf PC und PlayStation 4 ausgerechnet mit einem Erzählspiel nach. Im Adventure "What Remains of Edith Finch?" erforscht man die ebenso mysteriöse wie morbide Vergangenheit seiner Familie.