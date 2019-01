Epic Games Store: Richtlinien zur Rückerstattung von Spielekäufen aktualisiert; Steam als Vorbild - 4Players.de

And of course, if you're paying with your local payment method, you'll pay in your local currency. It's just the price in the store will be displayed in US Dollars. — Sergey Galyonkin (@galyonkin) 11. Januar 2019

Epic Games hat die mehrfach kritisierten Rückerstattungsrichtlinien (Refund) für digitale Spielekäufe im Epic Games Store aktualisiert , denn oftmals lag es im Ermessen der Kundendienst-Mitarbeiter, ob sie eine Rückgabe zuließen oder nicht. Fortan orientiert man sich an den Rückgaberichtlinien, die man von Steam kennt. Somit können alle im Epic Games Store gekauften Spiele ohne Angabe eines Grundes innerhalb von 14 Tagen zurückgegeben werden, es sei denn, man hat das Spiel mehr als zwei Stunden gespielt. Allerdings wird die gespielte Zeit pro Titel derzeit nirgendwo angezeigt. Man kann keine Spiele zurückgeben, in denen man gesperrt wurde oder in irgendeiner Weise die Nutzungsbedingungen verletzt hat. Eine Rückerstattungsanfrage kann man im Support Center ("Kontakt") abschicken "Wenn du die Rückzahlung eines Spiels erhältst, werden dir außerdem auch gekaufte Spielinhalte erstattet, die du im Epic Games Store für dieses Spiel erworben hattest, solange du diese noch nicht verbraucht, modifiziert oder transferiert hast. Die Entwickler des Spiels haben ebenfalls die Option, In-App-Käufe zurückzuerstatten. (...) Üblicherweise werden Einkäufe auf dem gleichen Zahlungsweg zurückerstattet, auf dem sie getätigt wurden. Aber abhängig von der Zahlungsmethode ist dies vielleicht nicht immer möglich. Du und Epic können sich dann vielleicht auch auf einen alternativen Zahlungsweg einigen. Hinweis: Der Zeitaufwand für die Abwicklung der Rückerstattung ist abhängig von deiner Zahlungsmethode", schreibt der Shop-Betreiber.Bei Vorbestellungen gilt folgende Regel. "Du kannst Vorbestellungen jederzeit vor Veröffentlichung stornieren. Nach der Veröffentlichung kannst du eine Rückerstattung innerhalb von 14 beantragen, solange du das Spiel noch nicht für mehr als 2 Stunden gespielt hast. Im Sinne dieser Richtlinien, umfasst 'Veröffentlichung' alle spielbaren Versionen eines Spiels, inklusive Beta-Versionen."Auf die Frage "Was, wenn ein Produkt, das ich kürzlich gekauft habe, nun im Angebot ist?" antwortet Epic Games so: "Du kannst dir deinen Einkauf vollständig erstatten lassen und das Produkt sofort erneut kaufen, solange dies den oberen Richtlinien entspricht. Wir betrachten dies nicht als Missbrauch der Rückerstattung. Falls Epic feststellt, dass du die Rückerstattungsrichtlinien missbrauchst, wird es dir womöglich nicht erlaubt sein, Rückerstattungen in Anspruch zu nehmen. Diese Richtlinien existieren, damit du mit Komfort einkaufen kannst und sichergehst, dass du Geld nur für die Spiele ausgibst, die du auch wirklich kaufen und spielen möchtest."Des Weiteren hat Sergey Galyonkin (ehemals Betreiber von SteamSpy; nun Director of Publishing Strategy bei Epic Games) bekannt gegeben, dass der Epic Games Store mittlerweile 30 verschiedene Regionen (insgesamt 130 Länder) mit Preisen in regionalen Währungen unterstützt. Wählt man eine lokale Zahlungsmethode, bezahlt man in der lokalen Währung. Weitere Regionalwährungen sollen mit der Zeit hinzugefügt werden.