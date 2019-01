Epic Games Store: The Jackbox Party Pack wird bis zum 7. Februar 2019 kostenlos angeboten - 4Players.de

"Die urkomische Trivialquiz-Sensation Yon Don't Know Jack 2015 (1 bis 4 Spieler) mit Hunderten brandneuer Fragen. Das ausgelassene Bluffspiel Fibbage XL (2 bis 8 Spieler). Der Original-Spielhit – jetzt mit 50 % mehr Fragen. Das bizarre Skizzenspiel Drawful (3 bis 8 Spieler). Zeichne direkt auf deinem Smartphone oder Tablet. (Sehr wenig/kein Talent erforderlich.) Das hemmungslos gewagte Wortergänzungsspiel Word Spud (2 bis 8 Spieler). Das mit verrückten Tatsachen gefüllte Lie Swatter (1 bis 100 Spieler)."

Im Epic Games Store wird bis 7. Februar 2019 die Quiz- und Partyspiel-Sammlung "The Jackbox Party Pack" (You Don't Know Jack 2015, Fibbage XL, Drawful, Word Spud und Lie Swatter) kostenlos angeboten. Der "normale" Preis betrug bisher 22,99 Euro ( zum Store ).Das Paket enthält (laut Produktbeschreibung):Das nächste kostenlose Spiel wird Axiom Verge sein. Es wird vom 07. Februar bis zum 21. Februar 2019 angeboten. Unseren Test der pixeligen Metroid-Hommage findet ihr hier : Ori ist euch zu modern? Shantae zu bunt und albern? Entwickler Thomas Happ will Retro-Fans die volle Ladung Metroid-Flair verschaffen, inklusive grobpixeligem Düster-Design wie auf dem (S)NES. Wir überprüfen, wie sich das klassische Action-Adventure im Vergleich zur modernen Konkurrenz schlägt.Epic Games möchte mit diesen Gratis-Aktionen die Werbetrommel für den eigenen Spiele-Shop rühren und möglichst viele interessierte Nutzer anlocken. Alle 14 Tage soll ein kostenloses Spiel im Store zu finden sein. "Epic finanziert diese kostenlosen Versionen, damit es bei jedem Besuch wieder etwas Neues zu entdecken gibt. (...) Der Epic Games Store wird sich im Laufe des Jahres 2019 vergrößern, wenn er sich für weitere Spiele öffnet", schreibt der Shop-Betreiber.