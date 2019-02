Epic Games Store: Axiom Verge kostenlos bis zum 21. Februar 2019; "Steam.xnb" sorgte für Schadenfreude - 4Players.de

For anyone missing Steam.xnb from the Epic store, please go to AV in your library, click the gear icon, Verify, then Update.



I was thinking it being Epic and all, I shouldn't include valve's dlls and such, so I excluded all files with "Steam" in the name... oops. — Tom Happ (@AxiomVerge) 7. Februar 2019

My apologies. I personally played it, and it worked. Probably didn't get to that bug - the game is challenging! — Sergey Galyonkin (@galyonkin) 7. Februar 2019

It is something that would never happen in my dev environment, not the store, since my upload script works by only selecting the files it needs. The thing I did wrong was not to play up to the 3rd area after uploading. — Tom Happ (@AxiomVerge) 7. Februar 2019

Im Epic Games Store wird bis zum 21. Februar 2019 (um 16:59 Uhr) die Metroid-Hommage Axiom Verge kostenlos angeboten. Der "normale" Preis betrug bisher 19,99 Euro ( zum Store ).Allerdings wurde die Veröffentlichung des "Gratis-Spiels" von einem Fehler überschattet, denn das Spiel stürzte im späteren Verlauf ab, da auf eine Datei verwiesen wurde, die fehlte. Kurioserweise hieß die Datei "Steam.xnb", die wohl bei der Umsetzung des Spiels auf den Epic Games Store "vergessen" bzw. nicht angepasst wurde, was zugleich für viel Schadenfreude sorgte. Mittlerweile behebt ein Patch dieses Problem. Sowohl Tom Happ (Entwickler) als auch Sergey Galyonkin (Epic Games) entschuldigten sich für den Fehler, da sie die Version des Spiels nicht "weit genug" gespielt hatten, um den Absturz selbst zu bemerken.Unseren Test der pixeligen Metroid-Hommage findet ihr hier : Ori ist euch zu modern? Shantae zu bunt und albern? Entwickler Thomas Happ will Retro-Fans die volle Ladung Metroid-Flair verschaffen, inklusive grobpixeligem Düster-Design wie auf dem (S)NES. Wir überprüfen, wie sich das klassische Action-Adventure im Vergleich zur modernen Konkurrenz schlägt.Das nächste kostenlose Spiel wird Thimbleweed Park sein. Es wird vom 21. Februar bis zum 07. März 2019 angeboten.