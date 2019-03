Epic Games Store: Epic-Chef erwartet starke Marktveränderungen; Status quo wird durch Spiele-Angebot aufgebrochen - 4Players.de

(88 Prozent der Einnahmen gehen an die Entwickler; 12 Prozent bleiben bei Epic Games)

Offene Plattformen hält er für entscheidend wichtig.

"Wir geben Spieleentwicklern und Publishern das Geschäftsmodell, das wir uns als Entwickler schon immer gewünscht hatten", sagte Sweeney und stellte damit klar, dass der Store nicht vorrangig auf die Bedürfnisse der Konsumenten ausgerichtet ist, sondern auf die der Entwickler. Und mit diesem Fokus auf den Entwicklern bzw. den Spielen auf der Angebotsseite versucht Epic Games den Status quo im digitalen Spielemarkt zu verändern - wodurch natürlich auf die Dominanz von Steam angespielt wird.

"Es ist nicht möglich, einen dominanten Store allein durch geringfügig mehr Shop-Features oder ein etwas besseres Installationserlebnis zu verdrängen. Solche Wettbewerbe werden auf der Grundlage von Spiele-Angebot, Preisen für Verbraucher und Gewinnbeteiligung der Entwickler gewonnen", erklärt Sweeney.

Dieser Hinweis ist so nicht richtig. Schön wäre es, aber so ist es eben nicht. Diese 88% gehen an den Publisher, der in den seltensten Fällen auch selbst der Entwickler ist. Das ist ein riesiger Unterschied und trotzdem wird es immer und immer wieder falsch kommunziert.Also ich hab gelacht...Publisher, nicht Entwickler... aber Abseits davon... nicht, dass wir das nicht schon gemerkt hätten, aber ich bin zugegeben positiv überrascht, dass er das so klar und offen kommunziert. Die Frage ist hier nur noch: was lässt ihn glauben, dass der potentielle Kunde, dem quasi schon am Eingang des Ladens gesagt wird, dass er bestenfalls die zweite Geige spielt, das Geschäft überhaupt betritt? Und wenn er das nicht tut, wie lange reicht dann wohl noch das gehortete Fortnite-Geld?Damit hat er...