Granblue Fantasy Versus: 2D-Kampfspiel von Arc System Works für PS4 angekündigt - 4Players.de

Arc System Works arbeitet zusammen mit Cygames ( Publisher ) an Granblue Fantasy Versus - einem 2D-Kampfspiel auf Basis der Granblue-Fantasy-Reihe (bisher iOS und Android), die in Japan derzeit sehr beliebt ist. Arc System Works hat u. a. DragonBall FighterZ sowie diverse Guilty-Gear- und BlazBlue-Teile entwickelt.Das Beat'em-Up für bis zu zwei Spieler soll 2019 für PlayStation 4 erscheinen . Gran, Katalina, Charlotta, Lancelot und Ferry gehören bisher zu den spielbaren Charakteren. Eine PC-Umsetzung ist - wie bei Granblue Fantasy: Relink - durchaus möglich. Ob das Spiel seinen Weg in westliche Gefilde finden wird, bleibt abzuwarten.Letztes aktuelles Video: Trailer Japan